لو موجودة في ابنك اتصرفي فورا.. علامات تشير إلى حاجة الطفل لتقييم نفسي

القاهرة - سمر حسين - ماما

علامات واضطرابات تظهر على بعض الأطفال، تحاول الأمهات البحث عن مدلولاتها وإلى ما تشير، وما هي الأسباب التي تتسبب في ظهورها، سواء كان من ميله للعزلة والجلوس بمفرده، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، فضلا عن عدم الرغبة في تكوين صداقات، ورفض الذهاب للمدرسة.

كل هذة التصرفات تجعل الأمهات يعيشون في هاجس من الخوف والهلع، خوفا على أطفالهم وما يتعرضون له، ويبحثون عن طرق لتفادي تلك الأمور، تجنبا لحدوث كوارث ومشكلات أكبر في المستقبل هم في غنى عنها، حفاظا على سلامته العقلية والجسدية والنفسية.

مروة مجدي، أخصائية التربية والتخاطب، تحدثت عن العلامات التي تشير لحاجة الطفل للتقييم النفسي، خلال حديثها لـ«هُن» قائلة إن بعض العلامات تظهر على الأطفال وتكون مستمرة ومتكررة، ويتطلب الأمر بها إلى متابعة وعلاج، وهي أعراض لا تتعلق بوجود أمراض جسمانية، لكنها تؤثر على العديد من التصرفات التي تؤثر على تعاملاته.

انطواء وعزلة وفقدان شهية

وحددت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، الأعراض التي تظهر على الطفل كعدم قدرته على تكوين صداقات وميله للعزلة والانطواء، رفضه المتكرر الذهاب للمدرسة أو المشاركة في الأنشطة مع أقرانه، وانخفاض كبير في الأداء الدراسي والتحصيل، فضلا عن إصابته باضطرابات النوم والأكل، سواء بالشراهة الزائدة أو فقدان الشهية.

علامات تشير إلى حاجة الطفل للتقييم النفسي

«فرط الحركة ورؤية أحلام مزعجه في الليل»، كانت تلك العلامات الأخرى التي حددتها أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، موضحة أن عناد الطفل الشديد وعدم تقبله لأي نصيحه أو تقويم سلوك يعد من الأعراض التي تشير لحاجته إلى التقييم النفسي، فضلا عن السلوكيات الغريبة والتصرفات الصادرة منه، كخلع ملابس أمام أقرانه، وتقلبات المزاج المزمنة، والشعور بالأرق والتفكير بالموت.