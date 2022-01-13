توقعات الأبراج وحظك اليوم 13/1: حب وإعجاب لهذا البرج ومشاكل لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل
عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك، ولكن حاول التقرب منه لمعرفة شخصيته جيدا.
مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.
مالياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
- برج الثور
عاطفياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.
مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.
مالياً: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات.
- برج الجوزاء
عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، تجعلك تشعر بالإحباط لذا عليك التفكير جيدا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.
مالياً: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.
- برج السرطان
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.
مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية، وتحصل على مكاسب رائعة.
مالياً: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق، وعدم الرغبة في الذهاب مع أصدقائك للتنزه أو السينما.
- برج الأسد
عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.
مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.
مالياً: تشعر بضائقة مالية، حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.
-برج العذراء
عاطفياً: فترة مميزة على الصعيد العاطفي، تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل، مما يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.
مالياً: الحظ ليس حليفك ماديا، تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
- برج الميزان
عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب التحلي بالهدوء.
مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.
مالياً: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
- برج العقرب
عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.
مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.
مالياً: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.
- برج القوس
عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.
مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.
مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.
- برج الجدي
عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.
- برج الدلو
عاطفياً: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.
مالياً: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.
- برج الحوت
عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة قد تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك، لذلك حاول التفكير بهدوء لايجاد الحلول المناسبة.
مالياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.
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