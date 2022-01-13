9 طرق لجعل أدواتك المنزلية تدوم لفترة أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك مجموعة من النصائح المفيدة التي يمكن أن تساعدك على جعل أدواتك المنزلية تدوم لفترة أطول من المتوقع، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. إضافة الملح إلى الشموع لإطالة وقت الاحتراق:

يبدو الأمر غريبًا، إلا أن إضافة القليل من الملح إلى الشمع الدافئ بعد إطفاء الشمعة يبطئ عملية الاحتراق، لذا وزعي قليلًا من الملح بالتساوي، واستخدمي عود أسنان لتقليبها.

2. إطالة العمر الافتراضي للإسفنج من خلال عدم مسح الأسطح التي كانت ملامسة للحوم النيئة:

يقول عديد من خبراء الصحة أنه يجب التخلص من الإسفنج الذي تم استخدامه لتنظيف الأسطح التي لامست اللحوم النيئة، وهذا لا يعني أنه يجب عليكِ شراء إسفنجة جديدة في كل مرة تقومين فيها بتنظيف مثل هذه الفوضى، وبدلاً من ذلك، استخدمي بخاخ مضاد للبكتيريا ومناشف ورقية لمسح لوح التقطيع وسيساعد هذا في الوقاية من الجراثيم القاتلة ويساعد على إطالة العمر الافتراضي لإسفنجة المطبخ.

ونصيحة إضافية: بدلاً من ترك الإسفنج في قاع الحوض، قومي بشراء أحد حوامل الإسفنج المعلقة حتى تجف الإسفنج طوال الوقت.

3. نفض المناشف بعد غسلها لإبقائها لفترة أطول:

عندما تنتهي من غسل يديك قم بنفض المناشف قبل طيها ووضعها بعيدًا، وسيساعد هذا على تحسين الامتصاص والحفاظ على أليافها، ويمنحها إحساسًا فاخرًا، ويسمح لها بالبقاء لفترة أطول من المخطط لها.

ونصيحة إضافية: تجنبي غسل الكثير من المناشف مرة واحدة، وبدلاً من ذلك، قومي بفرزها في مجموعات بناءً على اللون والحجم ومدى اتساخها، وسيوفر ذلك مساحة أكبر ويسمح لشطف المناشف بشكل صحيح، دون ترك أي جراثيم أو شوائب في القماش، مما يطيل عمر المناشف.

4. لضمان بقاء الدقيق طازجًا لعدة أشهر، يجب تخزينه في الفريزر:

لجعل الدقيق يظل طازجًا للغاية، لا يكفي تخزينه في مخزن بارد وجاف، ولكن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي وضعه في كيس أو وعاء محكم الغلق وتخزينه في الثلاجة أو الفريزر.

لذا فإن أول شيء يجب عليك فعله بعد شراء كيس دقيق جديد هو وضعه في الفريزر والاحتفاظ به لمدة يومين وستقتل درجة الحرارة الباردة أي جراثيم قد تكون موجودة بالفعل في الدقيق عند شرائه.

5. لا تترك شفرات الحلاقة في الحمام إذا كنت ترغب في استخدامها لفترة طويلة:

وفقًا للخبراء، فإن البيئة الرطبة والدافئة هي أسوأ مكان يمكنك فيه الاحتفاظ بآلات الحلاقة، ولا يجعلها صدئة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تسبب طفح جلدي ومشاكل جلدية، ولجعل شفراتك تدوم لفترة أطول، استخدم منشفة نظيفة لتجفيف ماكينات الحلاقة بعد كل استخدام واحتفظ بها في مكان جاف خارج الحمام.

6. حفظ برطمانات البهارات مقلوبة لمنع نمو العفن:

يجب الاحتفاظ ببرطمانات البهارات مقلوبة لتكوين فراغ يمنع أو يبطئ نمو العفن.

7. رش القليل من صودا الخبز على الأريكة للحفاظ على الأقمشة:

قومي برش كمية جيدة من صودا الخبز على الأريكة، واتركيها لمدة 30 دقيقة وبعد انتهاء الوقت، قم بإزالة الفائض من صودا الخبز باستخدام المكنسة الكهربائية وستعمل صودا الخبز على تفتيت بعض البقع الخفيفة وإطلاق الروائح من القماش والقيام بذلك من حين لآخر سيبقي أريكتك جميلة.

8. الاحتفاظ برغيف الخبز طازجًا لعدة أشهر:

على عكس ما قد يعتقده البعض منا، فإن الثلاجة ليست أفضل مكان لمنع الخبز من التلف بل على العكس تمامًا، بدلاً من ذلك قومي بوضعه في كيس أو وعاء محكم الغلق في الفريزر حيث يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

9. تنظيف شاشة الكمبيوتر المحمول باستخدام مناديل العدسة:

إن معرفة كيفية تنظيف الأسطح الحساسة بشكل صحيح مثل شاشة الكمبيوتر المحمول يجعلها تبدو لامعة وجديدة لفترة طويلة، لذا استخدم مناديل النظارات لإزالة بصمات الأصابع والبقع الدهنية والحطام دون الإضرار بالطلاء الرقيق لشاشة الكمبيوتر.