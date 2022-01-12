قبل الامتحانات.. قائمة بأفضل المشروبات لتقوية المناعة والذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قبل بدء امتحانات نصف العام تسعي الكثير من الأمهات إلى توفير الأطعمة والتغذية الصحيحة التي تساعد على زيادة نسبة التركيز لأبنائهم أثناء المذاكرة، لتقوية الذاكرة حتى يستطيع الطالب الذهاب للامتحان وأدائه بأفضل صورة.

وفي التقرير نعرض لكم أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعده على التركيز بشكل سليم وذلك كما ذكر في موقع "timesofindia".

- السبانخ

لديها قدرة هائلة على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث أنها غنية بأحماض أوميجا-3، التي تغذي المخ وتعزز من قدرته على أداء مهامه

-صفار البيض

أثبتت الأبحاث أن صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام، خصوصًا فيما يتعلق بالذاكرة والقدرة على التركيز.

-عين الجمل

له قيمة غذائية عالية، وفوائده كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، إذ إنه غني بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات، ما يساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام.

-الأفوكادو

يعتبر من الأطعمة الهامة التي تعزز صحة المخ نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

- السبانخ

لديها قدرة هائلة على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث أنها غنية بأحماض أوميجا-3، التي تغذي المخ وتعزز من قدرته على أداء مهامه.

- الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة تعزز من تدفق الدم بالمخ، لذا فهي من الأغذية الهامة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة.

- البروكلي

من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقية الجسم من السموم.

- المشروبات العشبية والعصائر

تساعد على تحسين الذاكرة بالإضافة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، كالشاي الأخضر، وكذلك المشروبات المهدئة للأعصاب، مثل اليانسون والكراوية والبابونج والزعتر، والعصائر الطازجة للفواكه الطبيعية.