"بتزود السعادة".. 5 فوائد لـ"الأحضان" وهذا العدد نحتاجه يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أحيانًا يكون أفضل ما يمكنك فعله لشخص ما هو أن تقدم له الراحة والدفء والحب من خلال شيء بسيط مثل الأحضان.

وللعناق الكثير من الفوائد العقلية والجسدية، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1. يقلل من التوتر ويزيد من السعادة:

تنتج الأحضان أحد "الهرمونات السعيدة" أو الأوكسيتوسين ، والذي يُطلق عليه غالبًا هرمون "العناق" أو "الحب"، وكلما لمسنا أو عانقنا أكثر وأكثر، زاد إنتاجه وشعرنا به بشكل أفضل، وثبت أن الهرمون له تأثيرات مضادة للإجهاد.

2. قوة الأحضان تكافح القلق والخوف:

للأحضان فوائد كبيرة للأشخاص الذين يعانون من القلق وتدني احترام الذات، وبشكل أكثر تحديدًا، أولئك الذين يخافون من الموت.

3. تقلل من فرص الإصابة بالمرض:

تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتلقون الدعم الاجتماعي والعناق يكونوا أكثر حماية من العدوى، وأظهرت النتائج أن الدعم والعناق يقللان من خطر الإصابة بالعدوى.

4. تعزز اللمسة الجسدية صحة قلبك:

للأحضان فوائد كبيرة للقلب وقسم الباحثون مجموعة من 200 شخص إلى مجموعتين، في الأولى، اضطر الأزواج إلى إمساك أيديهم لمدة 10 دقائق أثناء مشاهدة فيديو رومانسي ثم الحضن لمدة 20 ثانية، واضطرت المجموعة الثانية إلى الجلوس في صمت دون لمس لمدة 10 دقائق و 20 ثانية، أظهرت النتائج أن الأشخاص في "المجموعة الأكثر حنانا وأظهروا انخفاضًا في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

5. التقليل من آلامك الجسدية:

إن حضنك لأحد أفراد أسرتك لن يوفر لك فوائد نفسية فحسب، بل مزايا فسيولوجية أيضًا، ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن لمسك شخص تحبه يخفف الألم.

ما هو عدد الأحضان التي نحتاجها لنبقى سعداء وبصحة جيدة؟

وفقًا للمعالجة الأسرية الأمريكية فيرجينيا ساتير، تقول إننا نحتاج إلى 4 أحضان في اليوم للبقاء بصحة جيدة و8 أحضان في اليوم لنبقى سعداء، والحقيقة هي أننا نحتاج إلى أكبر عدد يمكننا الحصول عليه، والأحضان ليس لها سلبيات، في حين أن الإيجابيات مهمة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.