لا تسلقي البيض لمدة أكثر من 12 دقيقة لهذا السبب.. ولا ترمي مائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

البيض من أهم الأطعمة في وجبة الإفطار، وذلك لمحتواه العالي من البروتين والكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة.

وقد تقع ربات البيوت في حيرة الطريقة الصحيحة لسلقه، ومعرفة المدة المناسبة حتى يكون بشكل الذي تريده، وأيضاً إذا تركناه لمدة طويلة يسبب العديد من الأضرار.

وفي التقرير، أضراره التي لا يعلم عنها الكثير، وفوائد مائه، وذلك كما أوضح موقع "wikihow" والدكتور أحمد حمدي خبير سلامة الغذاء ومدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم، في صفحته الخاصة على "الفيسبوك".

-المدة الصحيحة لسلق البيض من 7-10 دقائق في حالة سلقه لمدة 12 دقيقة وأكثر ستلاحظ لون حوال صفار البيض مائل إلى اللون الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد وهو مركب كبريتي ضار يسبب العديد من المشاكل منها:

-اضطرابات في الجهاز الهضمي

-مغص شديد للأطفال وللكبار

-انتفاخ بالمعدة

-يزيد ألام القولون العصبي

لا ترمي ماء سلق البيض؟

- يكون مائه غني بالكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات ويمكنك استخدامه كعامل مساعد على تخفيف آلام العظام والحماية من الهشاشة، حيث أنه يحتوي على نسبة من الكالسيوم تقترب من الموجودة في البيض، يمكنك وضع قدميك فيه أو يديك لمدة نص ساعة كي يمتص جسدك ما به من كالسيوم.

-ويستخدم في غسل الشعر خاصة شديد الجفاف لما يحتويه من بروتين، ويعطيه مظهراً حيوياً.

-ومن الممكن أيضاً إضافة الخل على ماء سلق البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني لإعطائها مظهراً لامعاً وبراقاً، حيث يعمل الخليط على تنظيف الأتربة.

ودرجة الحرارة المناسبة لسلق البيض هي كالأتي:

-ولعمل البيض بطريق النصف سواء تكون درجة الحرارة المثالية 66 درجة مئوية.

-أما بطريقة السواء الكامل تكون درجة الحرارة المناسبة 78 درجة مئوية.