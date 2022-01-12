كورونا اليوم: 3 أعراض لأوميكرون يجب الحذر منها.. وتحذير من إصابة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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3 أعراض لأوميكرون يجب الحذر منها

رغم ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، يعتقد البعض أن المتحور البديل الجديد خفيف، ما جعل الكثير من الناس مهملين، كما يرفض البعض تصديق أن الأعراض خطيرة، معتقدين أنها نزلة برد عادية، ويتجولون بحرية، وينشرون الفيروس إلى أشخاص آخرين، في مثل هذا الوقت، من المهم أن تكون على دراية بجميع الأعراض المرتبطة بـ كوفيد-19 ومتغيراته، وفقا لموقع timesofindia.

أعراض أوميكرون الشائعة التي يجب الانتباه إليها هي: التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف.

احذروا أوميكرون.. لماذا يصاب الأطفال دون سن الثانية بـ كورونا؟

بدأ ظهور المزيد من حالات إصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بفيروس كورونا في عدة دول حول العالم، في ظل تزايد حالات الإصابة الإجمالية من متحور أميكرون.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، يشكل الأطفال 17.4٪ من إجمالي حالات كورونا بشكل عام، هناك 11255 حالة لكل 100 ألف طفل في الولايات المتحدة، كما تشير البيانات، وفقا لموقع timesofindia.

ما مدى خطورة مرض كوفيد -19 عند الأطفال؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، "الأطفال يعانون من مرض أقل حدة من البالغين، وفي الغالبية، تكون العدوى بدون أعراض أو أعراض خفيفة، ومن غير المألوف أن يصاب الأطفال الأصحاء بفيروس كوفيد -19"، كما تشير التقديرات إلى أن 5٪ من الأطفال المصابين بـ COVID يحتاجون إلى دخول المستشفى".

فيما يتعلق بشدة العدوى، قال الأطباء والخبراء إنه تم تأكيد تقارير الوفاة بسبب COVID لدى الأطفال، ولكن في غالبية الحالات كان الأطفال يعانون من مرض موجود مسبقًا، قالوا إن الوفيات يمكن أن تحدث بسبب حالة نادرة تسمى متلازمة الالتهابات المتعددة، حيث يوجد التهاب في أعضاء متعددة.

روسيا: إصابات كورونا قد تزيد 6 مرات بسبب أوميكرون

دق مسؤولون روس أجراس الإنذار بشأن ارتفاع وشيك في معدل إصابات كورونا بسبب المتحور شديد العدوى أوميكرون، لكنهم لم يعلنوا عن قيود جديدة في روسيا، حتى الآن، تشهد روسيا بفارق كبير أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بسبب الجائحة بلغت أكثر من 317 ألف وفاة. ويأتي إنذار الثلاثاء بعد أسابيع من بدء تراجع الإصابات والوفيات الجديدة في روسيا بعد تفشي قياسي آخر.

تشير التقديرات القاتمة إلى أن روسيا قد تواجه أعداد إصابات من 6 أرقام يوميا، وفقا لآنا بوبوفا، رئيسة هيئة الصحة العامة، سجلت روسيا هذا العام بين 15 ألف و18 ألف حالة عدوى جديدة يوميا، مقارنة بمعدل ديسمبر الذي بلغ 30 ألف حالة إصابة يوميا. وسجلت قوة العمل الرسمية الروسية أكثر من 10.6 مليون إصابة مؤكدة و317618 وفاة إجمالا، وفقا لسكاي نيوز.