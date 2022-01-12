لا تشرب أكثر من 3 أكواب مشروبات ساخنة في الشتاء.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول المزيد من المشروبات الساخنة خصوصا في الشتاء للشعور بالدفء، ولكن للإفراط في تناولها له العديد من الآثار السلبية نذكرها لكم في التقرير التالي، وفقا للدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- يساهم في إدرار البول وبالتالي الذهاب إلى المرحاض كثيرا.

- بعض المشروبات مثل الشاي تسبب ارتفاع ضغط الدم بالنسبة لمرضى الضغط.

- الإفراط في تناول اليانسون يسبب انخفاض ضغط الدم.

- تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

- على المدى البعيد تسبب زيادة الوزن.

ونصحت أخصائية التغذية بتناول المشروبات الساخنة بكميات محددة كحد أقصى 3 أكواب يوميا والحفاظ على تناول كمية كافية من المياه لمنع حدوث جفاف الجلد.