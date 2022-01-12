طريقة عمل كعب الغزال بمكونات بسيطة: «مش هتحتاجي تشتريه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للمعجنات عشاقها، إذ تلقى إقبالًا كبيرًا سواء عند تناولها داخل أو خارج المنازل، من بينها حلوى كعب الغزال بالعجوة، والتي تباع في المخابز بحشو مختلف، وأكثر من رائع.

وتستعرض «هن» خلال السطور التالية، طريقة عمل كعب الغزال، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كعب الغزال

- مقادير عمل كعب الغزال

600 جرام دقيق

75 جرام سكر

150 جرام ماء دافئ

ماء زهر

بيضة

200 جرام زبدة طرية

5 جرام فانيليا

5 جرام ملح

الحشو 50 جرام سكر

عجوة

سمسم

5 جرام ماء زهر

150 جرام لوز مقشر

بيضة للوجه

- طريقة تحضير كعب الغزال

اعجني الدقيق والماء الدافئ وماء الزهر والبيض والسكر والفانيليا.

اطحني اللوز والسكر والعجوة، وضيفي لهم ماء الزهر.

افردي العجينة وضعي العجوة واللوز ولفي العجينة وقطعيها شرائح وادهنيها بالبيض، وتدخل الفرن حتى يحمر وجهها، وتقدم.

كعب الغزال بالملبن والعجوة

- مقادير عمل كعب الغزال بالملبن والعجوة

3 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

ماء

رشة ملح خشن

الحشو عجوة

زيت سمسم

ملبن

- طريقة تحضير كعب الغزال بالملبن والعجوة

اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر ورشة ملح.

ضيفي الزيت ثم ضيفي الماء، واخلطي حتى الحصول على عجينة.

سيحي العجوة مع الزيت والسمسم والقليل من الماء على النار.

أفردي العجينة بالنشابة وإحشيها بخليط العجوة أو الملبن.

لفي العجينة ثم قطعيها وأدخليها الفرن حتى النضج وقدميها.

كعب الغزال بالعجوة والبرتقال

- مقادير عمل كعب الغزال بالعجوة والبرتقال

3 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال

ماء

للعجن بيضة

للوجه فانيليا

للوجه سمسم

للحشو نصف كيلو عجوة

ملعقة كبيرة سمنة

سمسم

نصف كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بشر برتقال

- طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة والبرتقال

يخلط الدقيق والسكر والخميرة والزيت والملح وعصير برتقال.

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تغطى العجينة وتترك لتتخمر ثم تفرد بالنشابة وتشكل شرائح بالطول.

تخلط العجوة وبشر البرتقال وعصير البرتقال والسمسم مع السمنة على النار.

تحشى بخليط العجوة وتلف وتقطع ثم ترص فى صينية، وتترك لتتخمر لمدة ربع ساعة.

تدهن بالبيض والفانيليا، وترش بالسمسم وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.