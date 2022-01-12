الامارات | أسماك تسبح في سيول السعودية في ظاهرة غريبة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك تسبح في سيول السعودية في ظاهرة غريبة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرحة وسعادة كبيرة على سكان الطائف بالسعودية، بسبب ظهور أسماك تسبح في مياه السيول بالمدينة، وثقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عبر مقطع فيديو للأسماك التي ظهرت بشكل مفاجئ، رغم عدم وجود بحر قريب، ما أثار دهشة واسعة.

وجذبت الأسماك التي ظهرت في مياه السيول، أنظار جميع سكان المدينة بعد سقوط أمطار غزيرة، لذلك وصفوها بأنها أمطار الخير، وتداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع الفيديو تظهر الأسماك تسبح في السيول، وسط العديد من التساؤلات عن سر ذلك.

تلك الواقعة، كانت محل بحث وتدقيق من المختصين في أمانة مدينة الطائف، الذين أكدوا أنه يجرى حاليا دراسة وبحث سر ظهور الأسماك رغم عدم وجود أي بحار قريبة: "لا يزال الأمر قيد البحث، وتم وضع المنطقة التي يتواجد بها السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلدة، تحت المراقبة المستمرة من قبل بلدية السيل الكبير، إذ أن الأمطار تسببت في حدوث فيضان بأحد السدود نتيجة لقوتها"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ولم يتم اكتشاف سر ظهور الأسماك تزامنًا مع أمطار الخير، والتي أثارت مشاعر مختلفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسكان المدينة جمعت بين الحيرة والفرحة، ولكن الأخصائيون في الطائف وجهوا نداء عاجل للمواطنين بضرورة الانتباه والحذر أثناء شراء المنتجات الغذائية من المحال والمطاعم، لذلك يجرى حاليا الكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة، بواسطة المتخصصين، مناشدة الأهالي بالإبلاغ عن أي مكان يخالف الاشتراطات الصحية والبلدية من أجل توفير بيئة صحية وسليمة.

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