8 فوائد مذهلة لتناول الخس.. هل ترغب في فقدان الوزن؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الخس» أحد أشهر الخضروات استخدامًا وانتشارًا في مختلف المجتمعات، فلا تخلو مائدة من وجوده، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، بالإضافة إلى فوائده المتنوعة غير المتوقعة، والتي نرصدها خلال التقرير التالي، وفقًا لموقع «WebMD» الطبي.

فوائد تناول الخس

- يساعد تناول الخس على دعم صحة العظام، وتقويتها، لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين، إذ بإمكانه حماية العظام من الكسور.

- يحتوي الخس على كمية كبيرة من المياه تعادل 95%، وبالتالي يعمل على ترطيب الجسم، لأن وجود الماء في الطعام يساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم بالإضافة إلى شرب السوائل.

- يتكون من العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين «أ»، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العيون، بالإضافة إلى وجود نسبة من الحديد وفيتامين سي.

- له دور في الحد من الشعور بالقلق والتوتر، كما يعتبر من الخضروات التي لا تشعر بالملل عند تناوله بشكل مستمر.

- يمكن تناول الخس بجانب الأطعمة والوجبات المختلفة، أو تناوله بمفرده، وإدخاله في النظام الغذائي بشكل أساسي، حيث أنه يحتوي على العديد من المعادن التي تساعد في الحفاظ على توازن القلويات والأحماض في الجسم، بالإضافة إلى دوره في دعم نضارة البشرة.

يساعد على فقدان الوزن

- تناول كميات كبيرة من الخس على فترات تساعد على فقدان الوزن، إذ أنه يحتوي على كمية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

- من الأطعمة التي يسهل إضافتها إلى النظام الغذائي، حيث يمكن إضافته إلى السلطة، أو إلى السندويتشات، أو تناوله كمشروب، حيث يلزم أن تحرص الأمهات على إضافته ضمن العنصر الغذائي لأطفالهن عند الذهاب إلى المدرسة أو بجانب الأطعمة في المنزل.

- يساعد في المحافظة على صحة الجلد من الجفاف، وبالتالي الحد من علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.