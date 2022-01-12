وصفات حلويات مختلفة بالكرانبيري داخل المنزل.. فطائر وكيك ومربى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لـ«التوت» بأنواعه المختلفة عشاقه الذين يهوون تناوله ووضعه في الأكلات المختلفة، خاصة الكرانبيري نظرًا لفوائده الصحية المتعددة وبشكل خاص مرضى السكري، وأصحاب التهابات الجهاز البولي، وغيرها من الأمراض، لذلك نقدم عدد من وصفات الحلويات التي تحضر بتوت الكرانبيري داخل المنزل، حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كيك الكرانبيري بالبرتقال

- مقادير عمل كيك الكرانبيري بالبرتقال

عصير برتقالة

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

كوب ساور كريم

كوب سكر

3 بيضة

بشر برتقالة

نصف كوب زبدة

كوب ونصف كرانبيري أو توت أحمر

2 ملعقة سكر للآيسينج

سكر بودرة

3 ملعقة كبيرة

ماء أو لبن

- طريقة تحضير كيك الكرانبيري بالبرتقال

يخلط البيض والزبدة وعصير البرتقال والسكر.

يمكن إضافة بشر البرتقال والساور كريم.

يخلط الدقيق والملح والبيكينج باودر.

يضاف خليط الدقيق لخليط البيض على مراحل مع الخلط.

يضاف الكرانبيري ويقلب كل الخليط.

يوضع السكر والكرانبيري في قاع الصينية.

يصب خليط الكيك ويوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج.

تترك لتبرد.

تخلط مكونات الآيسينج ويوضع على وجه الكيك، ثم يقدم الكيك.

مربى الكرانبيري والفلفل الحار

- مقادير عمل مربى الكرانبيري والفلفل الحار

2 بصلة حمراء

4 فص ثوم

3 ثمرة فلفل أحمر حار

زيت زيتون

40 مل خل عنب أحمر

500 جرام كرانبيرى طازج

150 جرام سكر

- طريقة تحضير مربى الكرانبيري والفلفل الحار

يشوح البصل مع الفلفل الحار في زيت الزيتون ويقلب جيدا.

ثم يضاف الخل والسكر، ثم يضاف الكرانبري، ويقلب جيدا وتترك حتى نحصل على قوام مثل المربى.

ثم تهرس وتترك حتى تبرد، ثم تعبأ في برطمان وتحفظ.

فطيرة الكرانبيري والتفاح

- مقادير عمل فطيرة الكرانبيري والتفاح

القاعده: 500 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

200 جرام زبدة

ماء بارد حسب الاحتياج

فيلينج: 2 كيلو تفاح شرائح

300 جرام سكر بني

200 ملى مابل سيراب

1 كوب كرانبيرى مجفف

75 جرام نشا

2 ملعقة صغيرة بشر ليمون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة قرفة

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة زبده

للوجه: 1 بيض

1 ونصف ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة كريمة

- طريقة تحضير فطيرة الكرانبيري والتفاح

تخلط الزبدة مع الدقيق والملح حتى الحصول على خليط مثل الرمل.

يضاف الماء حسب الحاجة.

يفرد جزء من الخليط في قاع وجوانب صينية تارت.

يفرد باقي خليط العجينة ويقطع بالقطاعات نجوم.

الحشو:

يخلط السكر البني مع الزنجبيل الطازج وبشر الليمون وجوزة الطيب والقرفة والنشا والملح.

يضاف المابل سيرب وعصير الليمون والكرانبيري والتفاح ويقلب كل الخليط.

يمكن إضافة الزبدة.

يضاف الحشو على قاعدة التارت.

تضاف على الوجه ورادت العجينة.

تدهن الوردات بخليط البيضة واللبن وترش بالسكر البودرة.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.