"اعرف صاحبك وعلم عليه".. أبراج صداقتهم لا تستمر طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أفضل الأصدقاء هم من يدعمونك مدى الحياة، ودائمًا متواجدون من أجلك، مجرد وجودهم يهدئك عندما تحتاج إلى كتف تتكئ عليه، ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا تنجح الصداقات.

وبناءً على علم الأبراج، نقدم لك قائمة بعلامات الأبراج التي لا يمكن أن تكون أصدقاء أبدًا، وذلك كما وردت في موقع "timesofindia".

-الحمل والسرطان

يرتبط برج الحمل والسرطان بالمحادثات من القلب إلى القلب، لكنهما لن يكونا قادرين على تحمل شخصيات بعضهما البعض عندما تبدأ الأمور في الانحدار، فالحمل مندفع ومستعد لمواجهة بقسوة، إذا لزم الأمر، لكن السرطان يتجنبون التهور ويراعون بشدة المشاعر، لذلك فهم لا يتفقون سوياً.

- الثور والجدي

يواجه هذا البرجان صعوبة في المرونة مع بعضهما البعض، من الصعب حل مشاكلهم لأنهم متشابهان إلى حد كبير، كلاهما عنيد، ولن يأتوا للاعتذار ويفضلون أن تنتهي صداقتهم، بدلاً من الاضطرار إلى التنازل.

-الجوزاء والثور

الجوزاء عفوي، بينما يحب مواليد الثور البقاء مرتاحين في منطقتهم الخاصة، وأصحاب برج الجواء متعجرفين بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بفعل الأشياء، ولا يستطيع برج الثور تحمل سلوكهم غير المستقر في معظم الأوقات.

-العقرب والجوزاء

برج العقرب ناضج جدًا من الناحية العاطفية، وهو ما يتناقض مع شخصية الجوزاء، قد ينزعجوا من سلوك الجوزاء المهمل بعض والذي يمثل مشكلة كبيرة للعقرب، إنهم يشعرون دائمًا أن هناك وقتًا مناسبًا للضحك أو أن تكون جادًا، وهذا غير موجود في أصحاب برج الجوزاء.