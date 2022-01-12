مأساة يتيمة من «قصار القامة» فقدت والديها في طفولتها وتحتاج للعلاج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يتجاوز عمرها الـ28 عامًا، توفي والداها منذ طفولتها ولكن كان للقدر كلمته، عندما قرر رجل وزوجته تكفلها وعاشت ونشأت بينهما، ولكنها تعاني من مشكلات أصبحت تؤرق حياتها وتجعلها في قلق وخوف من المستقبل خاصة بعد أن رحلت والدتها بالتبني، وتركتها مع زوجها الذي يكفلها ولكنه كان يعاني من مشكلات صحية.

فايزة الطشطوشي هي من قصار القامة وتعيش في باب الشعرية منذ سنوات مع رجل بمثابة والدها يدعى «إبراهيم»، لم تتزوج ولا تسعى للزواج بحسب قولها، ولكنها تعاني من مشكلات في الحركة بسبب مشاكل في قدمها، تجعلها تسير ببطء وتقع كثيرا، وعلى جانب آخر يلاحقها الخوف من المستقبل.

تحتاج لشقة وتأمين لمستقبلها

«نفسي في شقة مش عايزة اتحوج لحد».. كلمات عبرت بها «فايزة» عن خوفها من المستقبل في حال غادر والدها في التبني الحياة لأن حينها سوف يتم طردها من المنزل التي تعيش معه، لأنه «إيجار قديم» ولا يجوز لها السكن فيه.

محمد جابر أحد جيرانها في المنطقة ويعمل على مساعدتها، حكى لـ «الوطن» خلال بث مباشر، أن «فايزة» حاصلة على الشهادة الإعدادية وتعيش معهم في الحي منذ أكثر من 20 عامًا عندما تبناها «عم إبراهيم» وزوجته: «هما متبنيها بشكل ودي من زمان ومحتفظ بالتفاصيل لنفسه ومنعرفش ليها قرايب ولا لأ».

أهالي المنطقة يساعدونها

شرح «جابر» أنه يتمنى توصيل صوت جارته لتأمين مستقبلها وحمايتها من غدر الزمن: «هي محتاجة شقة وصحيا كانت كويسة بس هي رجليها تعباها شوية ومحتاجة عناية ومتابعة لرجليها ومحتاجة مساعدة، خاصة أن والدها في التبني مصاب ببتر في أصابع قدمه وعنده مشاكل صحية».

ويساعد أهل المنطقة «فايزة» قدر المستطاع، فهي «محبوبة» من الجميع، وربما تتعرض لمضايقات من بعض الأطفال ولكن 90% من جيرانها يحبونها ويقدمون خدمات لها، بحسب جابر: «هي مش بتعرف تساعد نفسها عشان تقدر تشتغل ممكن تقع 7 مرات لو مشيت 20 متر، فهي محتاجة ممكن كرسي متحرك وشقة وأي دخل ليها إحنا النهاردة موجدين معاها بس الله أعلم بعدين يحصل إيه، وهي قلقانة أوي تطرد من سكنها بعد عمر طويل لوالدها في التبني».