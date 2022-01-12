فرح شعبان توجه نصائح للمقبلات على الزواج: «قسمي وقتك صح واحذري الحسد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بث مباشر عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نصائح للفتيات المقبلات على الزواج من واقع تجربتها وتجهيزات زفافها على اليوتيوبر علي غزلان قبل أسابيع، والذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وقالت «فرح» موجهة حديثها للفتيات: «لكل بنت قربت تتجوز أو حتى قدامها سنة أو 6 شهور، حاولي تركزي في كلامي كويس أوي، أنا مكنتش البني أدمه دي خالص أنا كنت متوحشة جدا من 3 أسابيع، بتخانق مع كل الناس ومودي وحش، ودمي ثقيل ومتوترة».

طاقة سلبية قبل الزواج

وأشارت فرح شعبان، في حديثها عن فترة الترتيبات والتجهيزات التي سبقت حفل زفافها، متحدثةً عن التوتر الذي كان يسيطر عليها آنذاك، قائلةً: «كان عندي طاقة سلبية مش عادية وده ظهر على وشي، وعلى شفايفي وجسمي كله كان مزرق، أه طبعا تبقي متوترة وكنت أوفر، كنت خايفة يطلع شكلي وحش وميعجبش الناس والناس ازواق وده اللي حصل في فرحي، وده اللي حصل مع فستاني معجبش ناس كتير».

فرح شعبان للفتيات: متخليش حاجة تاخد من طاقتك الإيجابية

تجهيزات شقة الزوجية وفستان الزفاف والماكياج، أهم ما يجعل العروسة تعيش في حالة من التوتر والخوف وهو ما حدث بالفعل مع فرح شعبان، والتي تحدثت عن تجربتها موجهةً نصائح للفتيات: «كنت خايفة من أن الشقة متخلصش والميك اب يتأخر عليكي وبتاع الفستان مبيردش، الناس مبتجيش في ميعادها، بلاش تتوتري وتاخدي من طاقتك الإيجابية، كله هيخلص، أنا بقولكوا اللي معرفتش أعمله، أنا كنت بقعد أفكر مين هيموت قبل الفرح بساعة وأفكار غريبة ومينفعش تيجي في دماغي».

ونصحت الفتيات بضرورة تحصين النفس من الحسد، بقراءة الأذكار وآيات التحصين، متابعةً: «حصنوا نفسكوا كويس جدا، أذكار الصباح والمساء، انتي الشخص اللي الأضواء عليها، وربنا يحفظكوا، أنا مش القدوة الصحيحة».

وطالبت الفتيات المقبلات على الزواج بشراء متطلباتهن على مراحل، قائلةً: «متشتروش كله مرة واحدة، الفلوس هتقصر معاكي جدا ومعندكيش اختيارات تانية، في شهر اشتري معالق وسكاكين واللي بعده الأطباق والكوبايات، علشان متحسيش إنك دفعتي رقم ينزل على دماغك يموتك، الشهر الأخير للحاجات الشخصية وقسمي وقتك صح».