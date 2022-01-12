سيغير حياتك.. 6 فوائد مذهلة لشرب كوب من اللبن الرائب يوميا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر اللبن الرائب من الأطعمة الضرورية التي يحرص كثيرين على تناوله في فصل الشتاء، ليس فقط من أجل مذاقه ولكن لفوائده الصحية التي يوفرها، إذ يساعد في تقوية جهاز المناعة، وإنقاص الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى التي نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- منع التهابات المهبل:

يساعد تناول اللبن الرائب في استعادة توازن الخميرة في المهبل، وذلك لاحتوائه على بكتيريا تسمي (لاكتوباسيلوس)، والتي بدورها تمنع الالتهابات المهبلية.

- إنقاص الوزن:

يساهم استهلاكه أيضا في تثبيط نمو هرمونات الستيرويد أو الكورتيزول، ما يعزز إنقاص الوزن، والتحكم في مخاطر السمنة.

- تقوية جهاز المناعة:

اللبن الرائب هو غذاء بروبيوتيك ممتاز لتعزيز قدرة جهاز المناعة لمكافحة الفيروسات والعدوي المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا.

- تقوية الأسنان والعظام:

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم والفوسفور الضروريان لتقوية الأسنان والعظام، بالإضافة إلى منع الإصابة بالتهاب المفاصل.

- تحسين صحة القلب:

يمنع تناول اللبن الرائب تكوين الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية.

- بشرة وشعر أكثر صحة:

للحصول على بشرة نقية وصحية، يمكنك عمل قناع وجه من دقيق الحمص واللبن الرائب، وغسله بعد 15 دقيقة، سيعمل كمبيض طبيعي ويجعل بشرتك تبدو أكثر اشراقا، كما يمكنك أيضًا وضعه على شعرك للحصول على شعر لامع وصحي.