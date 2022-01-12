أحدث صيحات فساتين الزفاف في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن فستان الزفاف القصير يمثل نجم موضة فساتين الزفاف في 2022 ليمنح العروس إطلالة عصرية جريئة ومثيرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان الزفاف القصير يأتي هذا العام بقصة البليزر مع أكمام بالونية، في حين تزدان موديلات أخرى بالكرانيش، التي تضفي لمسة أنوثة وأناقة على الفستان. ويكتسي فستان الزفاف القصير باللون الأبيض أو الكريمي.

وأشارت “Elle” إلى أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا لفستان الزفاف المرصع بالترتر، والذي يمنح العروس إطلالة متلألئة تنطق بالفخامة والأبهة في ليلة العمر. ويأتي هذا الموديل بقصة تساير خطوط القوام سواء كانت قصيرة أو متوسطة الطول (ميدي) أو يصل طولها إلى الكاحل.

ومن الاتجاهات الرائجة أيضا هذا العام فستان الزفاف المستوحى من فستان الباليه، والذي يزدان بطبقات من التول، والذي يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة من ناحية وينطق بالفخامة والأبهة من ناحية أخرى. ويزهو هذا الموديل بدرجات أحمر الخدود.