وصفات طبيعية من مطبخك للعناية المثالية بالشعر أثناء الشتاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يمكن أن يكون الشتاء قاسياً بشكل خاص على شعرك؛ إذ يحرم الماء الدافئ الشعر من كل رطوبته ويجعله جافاً وهشاً، لذا تقدم خبيرة التجميل فرح السهلي خلال حديثها لـ«هن» مجموعة من الوصفات الطبيعية من مطبخك يمكنها إعادة بريق شعرك.

نصائح وخطوات العناية بالشعر في الشتاء

اخلطي ملعقة صغيرة من الشامبو وزيت الخروع والجلسرين وخل التفاح في وعاء، ضعي الخليط على الشعر المبلل وفروة الرأس، اتركيه لمدة 10-20 دقيقة ثم اشطفي شعرك بشامبو خفيف.

خذي موزة واحدة وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من جل الصبار، اطحني الثلاثة معاً لعمل عجينة سميكة، صم ضعيها على طول شعرك وفروة رأسك، واتركيها لمدة 20-30 دقيقة قبل شطف شعرك.

ادهني شعرك وفروة رأسك بانتظام لأن الشتاء يميل إلى تجفيف فروة رأسك وشعرك، ويمكنك استخدام زيت الخروع العضوي الساخن مع قطرتين من زيت اللافندر وإكليل الجبل العطري لكل منهما ودلكيه على جذور شعرك لتغذية أفضل، ثم غطي شعرك بمنشفة ساخنة للسماح بامتصاص الزيت.

وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من أكثر الأمور رعباً خلال فصل الشتاء، ولكن يمكن التغلب على تلك المشكلة باستخدام ماء الأرز، إذ تساعد الأحماض الأمينية والفيتامينات C و B و E في تقوية جذع الشعر، اشطفي الأرز جيداً بالماء، ثم ضعيه في وعاء زجاجي مملوء بالماء وانقعيه لمدة يومين، سيؤدي ذلك إلى بدء عملية التخمير الطبيعية للأرز، وبعد يومين صفي الأرز واحفظيه في زجاجة في الثلاجة واستخدميه لشعرك وستلاحظين الفرق.

للتعامل مع قشرة الرأس، حافظي على نظافة شعرك، لذا اغسلي شعرك وفروة رأسك بشكل متكرر؛ يمكن أن يكون يومياً أو كل يومين اعتماداً على مدى عناد قشرة الرأس، كما يمكن نقع ملعقتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وفي الصباح اصنعي عجينة من البذور وأضيفي القليل من عصير الليمون وضعيها على الرأس، اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر، ويمكنك استخدام الشامبو العشبي لغسل شعرك. كرري هذا الروتين مرتين في الأسبوع.

حليب جوز الهند هو المكون الطبيعي الأكثر صحة لشعر صحي، والعلاج الذي يجب أن تجربيه لحماية شعرك هو خلط حليب جوز الهند الطازج مع عصير الليمون و4-5 قطرات من زيوت اللافندر الأساسية، اتركي هذا الخليط لمدة 4-5 ساعات ثم اشطفي شعرك جيداً بالماء.