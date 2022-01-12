موقف محرج يواجه «نور» بسبب توصيل ابنها لـ«باص المدرسة»: الناس بتتخض لما تشوفني

القاهرة - سمر حسين - ماما

حديث من القلب حول الحياة الشخصية والإنجاب والزواج، كان محور لقاء الفنانة اللبنانية نور مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة dmc، فقد تحدثت عن صعوبة الزواج ومسؤوليات الإنجاب وتربية الأطفال وكيف كان الصبر مفتاح النجاح معها خلال حياتها الزوجية، وروت عددا من المواقف الكوميدية التي كان عليها أن تمر بها لأنها فنانة وأم وزوجة في نفس الوقت.

نور تروي كيف يرونها الناس في «باص المدرسة»

لأنها فنانة شهيرة كانت نور تضطر للاستيقاظ في الصباح الباكر قبل إيصال طفلها إلى المدرسة، من أجل وضع المكياج وارتداء الملابس الملائمة لها، ولكن بمرور الوقت أصبح تجهيز نفسها أمرا يستغرق الكثير من الوقت، لذا قررت في النهاية أن تتخلى عن كل أدوات الزينة.

تخلت «نور» عن الحرص على مظهرها، فكانت تنزل من منزلها مرتدية «بيجامة» وتضع عليها شالا كبيرا أنيق وتصفف شعرها، حتى تخرج بحرية بطفلها إلى باص المدرسة، «بقيت بلبس أي حاجة، وحتى مش بعمل حاجة في شعري ولا بحط ميكب».

الحرية هو ما تريد نور الشعور به مع أطفالها، «الناس بتتخض وبشوف نظراتهم، منا مش هقعد ساعتين أعمل ميكب وأظبط نفسي، مش مصدقين أن دي نور الفنانة المشهورة، بس أنا عايزة أحس بالحرية مع ولادي في أي مكان».

صعوبات بداية الزواج

وتحدثت «نور» كذلك عن صعوبة بداية الزواج وكيف أن أول سنة كانت تحتاج الكثير من الصبر لتمر بسلام، «مكنتش بقدر أصحى بدري وهو اتخض ومكنش مصدق إني مبصحاش، بس كنت مش بقدر لدرجة خرجت الهدوم في الطرقة عشان مصحاش بدري، إيه صحيان بدري الساعة 6 الصبح ده، مستحيل خالص بالنسبالي، السنة ديه كانت غريبة».