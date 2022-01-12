هل غسول هذه المنطقة للمتزوجات فقط؟.. تحذيرات من المبالغة فيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين للمتزوجات فقط أم لأي امرأة، هناك جدل بعض الكثير من النساء بشأن هل منظفات أو غسول المناطق الحساسة تستخدمه فقط السيدات أم يمكن للفتيات أيضا؟.

الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، حسمت هذا الأمر، حيث شرحت لـ «هن»، في البداية أن المناطق الحساسة تحتوى على حماية طبيعية التي تتمثل في سلامة الجلد الخارجي من ناحية ووجود أنواع معينة من البكتيريا في المهبل والمناطق المحيطة به: «طبقة البكتيريا دي بنسميها بكتيريا حميدة لأنها تقاوم وجود البكتيريا الضارة».

أضرار استخدام غسول المناطق الحساسة بشكل مبالغ فيه

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية، إن إذا استخدمت المرأة غسول أو منظفات للمناطق الحساسة ولكنها كانت قوية أو عملت على استعمالها كثيرا يؤثر ذلك على طبقة الحماية: «لأن العناية الزيادة بالجلد بتضر مش بتفيد بتضر ليه لأنها تؤثر على طبقة الحماية من ناحية ومن ناحية أخرى يؤثر على الوسط القاعدي للجلد في المنطقة دي اللي يميل إلى القلوي إلى حد ما».

وذكرت إيمان أن استخدام المطهرات بشكل مبالغ فيه يؤدي الى خلل في هذا الوسط القاعدي للجلد، وحدوث الخلل يؤدي إلى تكاثر الفطريات الضارة وليست الحميدة والجفاف الذي ينتج عنه الحك والمزيد من التلف للحاجز الوقائي للجلد مما يؤدي إلى انتشار الالتهابات.

متى يمكن استخدام غسول المناطق الحساسة؟

أشارت استشاري الأمراض الجلدية إلى أن من المفترض عدم استخدام الغسول في المناطق الحساسة أكثر من مرة في الأسبوع: «وفي حالة معنديش حالة مرضية ملوش لازمة لأن الجسم بيصلح نفسه بنفسه والتدخل هنا بيؤدي لالتهاب في الجلد والمفروض استخدامه تحت إشراف طبي».

هل غسول المناطق الحساسة للمتزوجات فقط؟

حسمت إيمان الجدل بشأن هل غسول المناطق الحساسة خاص فقط للمتزوجات أم لكل النساء؟، بأن يمكن للجميع ولكن في كل الحالات لا بد من زيارة الطبيب ليكون تحت إشرافه، وشرحت قائلة بالنسبة للمتزوجات إن العلاقة الزوجية توجد درجة من درجات الاحتكاك الذي ينتج عنه درجة من درجات التلف في الحاجز الوقائي للجلد: «قد يحدث ذلك في بعض الحالات وخاصة لو في جفاف بالمنطقة دي وحالة التلف يحصل بعدها التهابات والسيدة المتزوحة ممكن تكون أكثر احتياجا للمنظفات، لكن الدكتور اللي يقول لأن زيادتها بتؤدي لالتهابات وكذلك للي مش متجوزين لازم طبيب».