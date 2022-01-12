الامارات | فقمة غارقة في النوم بعد وجبة ثقيلة تستقطب اهتمام العالم «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن فقمة غارقة في النوم بعد وجبة ثقيلة تستقطب اهتمام العالم «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو لفقمة نائمة في عمق تام إهتمام واسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على نطاق عالمي، واعتبرت مواقع متخصصة في عالم البحار، الفيديو «من أجمل مشاهد الحياة البرية الجميلة المصورة أخيرا».

وشارك غطاس وناشط في عالم البحار المشاهد على صفحته التي تحمل اسم «kaushman» في «إنستغرام»، حيث معتبرا أن هذا يحدث للفقمات بعد وجبة ثقيلة.

وتظهر المشاهد الجميلة الفقمة غارقة في النوم بشكل مثير غير مكترثة بتيارات الماء الخفيفة التي تقاذفتها يمينا ويسارا.

واستلقت الفقمة بين مجموعة من الأعشاب البحرية التي استخدمتها كفراش طري لجسمها، وأخذت قيلولة طويلة بعد وجبة دسمة من الأسماك البحرية.

وتدعم آلية التنفس الخاصة بالفقمة ودورتها الدموية بقاءها لفترات طويلة تحت الماء وفي الأعماق، حيث تحبس الهواء داخل الرئتين في ممرات خاصة في جهاز التنفس العلوي، تدعم عدم امتصاص الغازات الناتجة إلى داخل مجرى الدم، الأمر الذي يحميها من الاختناق وتلوث الدم، كما أن الأذن الوسطى لديها مبطنة بتجويف دموي ينتفخ أثناء الغوص مما يساعد بالحفاظ على ضغط ثابت في الأعماق.

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