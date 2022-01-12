تدريبات للأمهات للتعامل مع سيلان اللعاب عند الرضع.. السر في العضاضة والثلج

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلات كبيرة مع الأطفال، وخاصة حديثي الولادة، بسبب سيلان اللعاب أو «الريالة»، بخاصة عند الرضع والتي تبدأ في سن 6 أشهر، مع مرحلة التسنين، وتظهر علامات تلاحظها الأم من سن 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يعتبره الأطباء طبيعيا وغير مرضٍ.

غادة محمود، أخصائية التربية وتعديل السلوك، تحدثت عن تدريبات يمكن للأمهات القيام بها مع الأطفال الرضع، لعلاج سيلان اللعاب أو ما يُعرف باسم «الريالة»، خلال حديثها لـ«هُن».

حددت أخصائية التربية وتعديل السلوك، عددا من التدريبات للأمهات، كان من بينها تدريبات الثلج، من خلال إحضار ماء مثلج وتدليك الوجه من كل جانب من الأسفل لأعلى ما لا يقل عن 10 مرات في كل جنب.

العضعضة وفرشاة أسنان بالبطارية

«تدريبات فرشاة الأسنان بالبطارية»، كانت تلك الوسيلة الثانية التي حددتها أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، للأمهات كعلاج للتخلص من سيلان اللعاب عند الأطفال الرضع، والتي شرحت طريقتها بإنه يمكن للأم إحضار فرشاة أسنان بالبطارية والتي يصدر ذبذبات عند تشغيلها ثم تقوم بتدليك الوجه من كل جانب من الأسفل للأعلى 10 مرات، وتدريب اللسان من الداخل بالفرشاة عن طريق تفريشه بالفرشاه.

وتابعت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، بإنه يمكن القيام بتدريبات العضاضة من المطاط ووضعها بين أسنان الطفل وتمسك بها الأم جيدا، وتقوم بدفع ذقن الطفل برفق من أسفل لأعلى بحركات متتالية، ليحدث ما يسمى بـ«العضعضة».

تدريبات تقي من اضطرابات النطق والشلل الدماغي

وأشارت أخصائية التربية وتعديل السلوك، خلال الحديث، إلى أن المستفيد من تلك التدريبات هي حالات اضطرابات النطق الحركي لحالات الشلل الدماغي والإصابات الدماغية، كسل أعضاء النطق التي ينتج عنها سيلان اللعاب، ما يتسبب في صعوبة في البلع.