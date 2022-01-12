أكلة ولاد الذوات.. 5 طرق مختلفة لعمل البيكاتا في المنزل: سمك ومشروم وديك رومي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البيكاتا، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من طريقة، سواء باللحوم أو الديك الرومي أو الأسماك.

ويُقدم هُن طريقة عمل البيكاتا في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بيكاتا بالمشروم

لحمة انتركوت

شرائح مشروم

ثوم فصوص

دقيق

زبدة

مرقة دجاج

صوص بني

ملح

فلفل أسود

أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير بيكاتا بالمشروم

- تشوح شرائح اللحمة في الزيت

- يمكن إضافة الفلفل الأسود

- تضاف مكعبات المرقة حسب الحاجة

- تضاف الزبدة وشرائح الثوم ويقلب كل الخليط على النار

- يمكن إضافة الماء المغلي حسب الحاجة

- يضاف الدقيق وخليط الصوص البني مع الماء ويقلب كل الخليط على النار

- تضاف شرائح المشروم

- تقدم مع الأرز الأبيض

مقادير بيكاتا الديك الرومي

ديك رومي

دقيق

زبدة

مرقة

ملح

فلفل

بقدونس

بيض

لبن

زعتر

جبنة مبشورة

طريقة تحضير بيكاتا الديك الرومي

- تبلي صدور الديك الرومي بالملح والفلفل والليمون وقليل من الزيت والزعتر

- ثم عفريها بتعفيرة من الدقيق

- اخلطي الجبنة المبشورة مع البيض وقليل من اللبن والملح والفلفل والزعتر

- ثم ضعي بها صدور الديك الرومي ثم شوحيها في الزبدة

- وقدميها مع الخضار السوتيه المشوح في الزبدة

مقادير بيكاتا سمك

سمك

جبنة رومى

بيض

بقدونس

ثوم

دقيق

لبن

زيت زيتون

ملح

فلفل

عصير طماطم

زعتر

أرز مطهي

طريقة تحضير بيكاتا سمك

- افرمى الثوم فى الكبة

- اخلطى البيض مع الزعتر و البقدونس و الجبنة و الدقيق و يقلبوا جيدا

- تبلى السمك بالخليط و يشوح فى زيت الزيتون ثم يدخل الفرن

- ضيفى الثوم و الطماطم و يشوحوا ثم يضاف الى السمك و يقلب ثم يقدم مع الارز بالهنا

مقادير بيكاتا لحم

شرائح لحمه

دقيق

مكعبات مرقه لحم

فصوص ثوم

جوزه الطيب

كريمة

فلفل اسود مجروش

طريقة تحضير بيكاتا لحم

- تغطى قطع اللحم بالدقيق

- ثم تقلى في الزبدة

- ويضاف لها الثوم والملح والفلفل وجوزة الطيب ومكعبات المرقة وماء مغلي

- وتترك على النار حتى تمام الطهي

- تضاف الكريمة وتترك حتى تمام التجانس

- ثم يقدم ساخنًا