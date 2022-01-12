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مريض بالسكر؟ هذه النصائح تهمك أثناء القيادة

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصى نادي السيارات "أوروبا" مرضى السكري بقياس نسبة السكر بالدم قبل قيادة السيارة، وذلك لتجنب انخفاض نسبة السكر بالدم أثناء القيادة، الذي يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث.

كما أوصى خبراء النادي الألماني مرضى السكري بأخذ فترات راحة كافية في الرحلات الطويلة مع الاحتفاظ بجلوكوز في متناول اليد داخل السيارة.

وفي حال ظهور أدنى مؤشرات على انخفاض نسبة السكر بالدم، ينبغي على قائد السيارة حينئذ التوقف على وجه السرعة وتناول الجلوكوز وقياس نسبة السكر إذا أمكن ذلك.

وتتمثل أعراض انخفاض نسبة السكر بالدم في النبض السريع وبرودة العرق وشحوب البشرة والصداع وضعف التركيز والرجفة والجوع الشديد.

وإذا تبين لمريض السكري أنه يعاني بالفعل من انخفاض نسبة السكر بالدم، ينبغي عليه عدم مواصلة القيادة إلا بعد إجراء قياس آخر بعد فترة من الوقت يشير إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم مجددا بشكل يسمح له بمواصلة القيادة دون أن يكون معرضا للخطر.

وبشكل عام ينصح الخبراء باصطحاب الفواكه والبسكويت كوجبات خفيفة أثناء القيادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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