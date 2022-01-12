غير مكلفة وبسيطة.. هدايا يمكن للرجل تقديمها في الـ Frist Date «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال المقابلة العاطفية للمرة الأولى Frist Date يشعر بعض الرجال بالحيرة نحو ما يمكنهم تقديمه من هدية مناسبة للموقف، خاصة مع الشعور بالتوتر نحو تقبل الطرف الآخر الأمر بصدر رحب أم لا، لذلك قد يلجأ البعض لشراء هدايا باهظة ومكلفة ظنًا بأنها ستنال الإعجاب على الفور، لكن الأمر ليس كذلك، بل يمكن تقديم الهدايا البسيطة وغير المكلفة والتي تنال اهتمام الفتيات بصورة كبيرة.

وحسبما قدمت مجلة collegemagazine الأمريكية، تلك مجموعة من الهدايا التي يمكنك كريجل تقديمها لصديقتك في الـ Frist Date.

1- ألبوم صور أو إطار «برواز»

يمكنك البحث عن صور لصديقتك أو حبيبتك وطباعتها وتقديمها لها داخل ألبوم صور، أو تقديم إطار أنيق لوضع الصور بداخله.

2- الإكسسوارات الهاند ميد

تعشق معظم الفتيات عالم الإكسسوارات بأشكالها وتصميماتها المختلفة خاصة المصنعة يدويًا «الهاند ميد»، لذلك يمكنك تقديم أسورة أو عقد أو خاتم لها، أيضًا يمكنك طباعة اسمها عليه.

3- حقيبة «كروس»

الحقائب الصغيرة على شكل «كروس» والتي يمكن ارتداؤها على أنواع مختلفة من الملابس، هي وسيلة جذب لكل فتاة ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك يمكن تقديمها كواحدة من الهدايا البسيطة وغير المكلفة.

4- مجموعة حمل مفاتيح «ميدالية»

أيضًا ميداليات حمل المفاتيح، تتميز بأسعارها المنخفضة وتنوع أشكالها فيمكنك شراؤها كهدية رقيقة وبسيطة لصديقتك، لتكسب إعجابها دوت تكلف.

5- رسالة مكتوبة بخط اليد

على الرغم من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتطور طرق المراسلة والمحادثات بين الأشخاص على مستوى العالم، إلا أن الرسائل والخطابات المكتوبة بخط اليد لا تزال تنال إعجاب الفتيات وتشكل لهم مكانة خاصة، إذ تساعد الكلمات والرسائل المكتوبة بخط اليد للفتاة بشكل خاص، إعجابها بصورة كبيرة ما يُشعرها بأنها في مكانة مميزة لدى هذا الشخص.