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هكذا تصطحب طفلك في السيارة بأمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

شددت منظمة "ديكرا" للفحص الفني على ضرورة تأمين الطفل بشكل صحيح عند اصطحابه في السيارة؛ حيث يرتفع خطر تعرضه لإصابات بالغة في حال عدم تأمينه أو تأمينه بشكل خاطئ.

ولاصطحاب الطفل في السيارة بأمان أوصت المنظمة الألمانية باستخدام مقعد طفل إذا كان عمر الطفل أقل من 12 سنة أو إذا كان طوله يقل عن 5ر1 متر.

ولتأمين الطفل بشكل سليم أوضحت "ديكرا" أن حزام الحوض ينبغي أن يمر أمام عظمة الحوض مباشرة، وليس على البطن، في حين ينبغي أن يمر حزام الكتف على عظمة الترقوة، وليس على الرقبة أو مفصل الكتف.

وينبغي اصطحاب الطفل عند شراء المقعد للتأكد من أنه مناسب له من حيث العمر والوزن، مع مراعاة أن يكون المقعد مناسبا للسيارة أيضا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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