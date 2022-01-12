هكذا تصطحب طفلك في السيارة بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

شددت منظمة "ديكرا" للفحص الفني على ضرورة تأمين الطفل بشكل صحيح عند اصطحابه في السيارة؛ حيث يرتفع خطر تعرضه لإصابات بالغة في حال عدم تأمينه أو تأمينه بشكل خاطئ.

ولاصطحاب الطفل في السيارة بأمان أوصت المنظمة الألمانية باستخدام مقعد طفل إذا كان عمر الطفل أقل من 12 سنة أو إذا كان طوله يقل عن 5ر1 متر.

ولتأمين الطفل بشكل سليم أوضحت "ديكرا" أن حزام الحوض ينبغي أن يمر أمام عظمة الحوض مباشرة، وليس على البطن، في حين ينبغي أن يمر حزام الكتف على عظمة الترقوة، وليس على الرقبة أو مفصل الكتف.

وينبغي اصطحاب الطفل عند شراء المقعد للتأكد من أنه مناسب له من حيث العمر والوزن، مع مراعاة أن يكون المقعد مناسبا للسيارة أيضا.