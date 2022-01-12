الامارات | اتفاقية لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال الإبداعية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال الإبداعية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في خطوة جديدة لدعم المبدعين في الإمارة، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع «زوهو»، شركة التكنولوجيا العالمية، لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال الإبداعية في الإمارة، وتعزيز كفاءة أعمالهم، وتبسيط عملياتهم التشغيلية اليومية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة بين مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، ورئيس شركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيدر نظام.

ويأتي هذا التعاون الجديد بين القطاعين العام والخاص، في إطار باقة العروض التي توفرها «دبي للثقافة» لدعم المجتمع الإبداعي في دبي، وتسعى من خلاله إلى تمكين الأعضاء المسجلين لدى الهيئة من الحصول على امتيازات رائعة لإدارة أعمالهم الإبداعية باستخدام نظام التشغيل «زوهو ون»، الذي يضم أكثر من 45 تطبيقاً، يمكّنهم من إدارة جميع عملياتهم التشغيلية اليومية، من خلال منصة واحدة، ومن أي مكان.

ويتضمن «زوهو ون»، نظام التشغيل الخاص بالشركات، مجموعة من التطبيقات التي تمكّن أصحاب الأعمال من إدارة المبيعات والتسويق، والإنتاجية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية وغيرها من الأمور الإدارية.

كما يتضمن «زوهو كوميرس» الذي يمكّن العملاء من إنشاء متاجر إلكترونية بسهولة. ونظراً لأن جميع التطبيقات مبنية على مجموعة الطبقات التكنولوجية نفسها، ومدعومة بنموذج بيانات مشترك، فإنها تتكامل مع بعضها بعضاً، ما يتيح لأصحاب الأعمال تجاوز التراتيب الإدارية، وتوحيد العمليات، والاستفادة من التقارير والتحليلات الذكية المشتركة، من خلال توحيد البيانات عبر أقسام مختلفة.

• باقة من العروض توفرها «دبي للثقافة» لدعم المجتمع الإبداعي في دبي.

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