3 علامات لكشف «الرجل الكذاب».. إزاي تواجهيها؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الكذب أزمة كبيرة تواجهها العديد من الفتيات والسيدات عندما يتصف بها شريك حياتها، إذ تتسبب في خلق العديد من المشكلات بين الطرفين، وقد تؤدي إلى الانفصال في بعض الأحيان، لذلك نقدم خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على التفاهم بشكل صحيح مع الرجل الكذاب.

ووفق موقع wikihow الأمريكي، نعرض مجموعة من الخطوات التي تساعد في اكتشاف كذب الرجل أو شريك حياتك.

ملاحظة لغة جسده

حسبما يوضح الخبراء والمتخصصون في السلوك بالولايات المتحدة الأمريكية، يميل الأشخاص الذين يكذبون إلى إظهار إشارات معينة في لغة الجسد تجعل من السهل اكتشاف الكذب، لذلك يمكن البحث عن إشارات لغة الجسد هذه لتحديد ما إذا كان شريك حياتك يكذب أم لا.

على سبيل المثال من بين تلك الإشارات، قد يحك أنفه كثيرًا وقد يتحول لون أنفه إلى اللون الأحمر، أيضًا تغطيه فمه أو سده وفرك أو وضع يده على عينيه، قد يتجنب أيضًا الاتصال بالعين أو يدير جسده أو رأسه بعيدًا عنك أثناء حديثه.

الاستماع إلى نبرة الصوت

استمعي جيدًا إلى نبرة صوته، فقد تلاحظي أن نبرة الصوت، تتغير عند الحديث بأمر ما مشكوك به من تجاهك، وقد يتلعثم أيضًا أو يتوقف مؤقتًا لفترات طويلة من الوقت أو يكون لديه نغمات غير عادية في صوته عند الحديث، ومن الممكن أن يكون قد التغيير المفاجئ في أنماط حديثه عندما يتحدث عن موضوع أو شخص أو حدث معين علامة على أنه يكذب.

ملاحظة اختيار كلماته ولغته

غالبًا ما يميل الأشخاص الذين يكذبون إلى استخدام المزيد من الكلمات عند الكذب في محاولة لإخفاء الكذب أو إلهاءك عن الكذب، فوفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال، يميل الكذابون إلى استخدام المزيد من الكلمات البذيئة عندما يتحدثون، لأنهم يركزون بشدة على الكذبة التي يتجاهلونها في استخدام المصطلحات المناسبة أو اللغة النظيفة.

نصائح للتعامل مع الرجل الكاذب

1- يمكنك التفكير في سياق الكذب أيضًا في تحديد سبب شعور شريك حياتك بالحاجة إلى الكذب عليك، فبهذه الطريقة عندما تواجهيه يمكنك شرح سبب اعتقادك أنه يكذب وأن تكوني صادقة معه بشأن مشاعرك.

2- هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعل الناس يكذبون على شركائهم، وقد يكون من المفيد التفكير في سيناريوهات مشتركة للعلاقة العاطفية والتي قد تدفعه إلى الكذب، على سبيل المثال، ربما انتقدتي بعض العادات السيئة التي يقوم بها شريك حياتك، مثل التدخين أو إنفاق الكثير من المال، وهنا قد يكذب بعد ذلك لتجنب إحباطك أو لتجنب تلقي محاضرة أخرى منك.

3- مواجهته بصدق تام عن مشاعرك تجاه الأمر، لأنه لا يمكنك أن تطالبيه بالتوقف عن الكذب عليك.