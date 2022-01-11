في فصل الشتاء..11 طريقة تساعدك في الحفاظ على يديك دافئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يشعر العديد ببرودة اليدين والأطراف أكثر من بقية أعضاء الجسم خلال فصل الشتاء، إذ يبدأ جسمك في تحويل مسار كمية أكبر من الدم إلى الأعضاء الداخلية الحيوية، وبالتالي ينسحب الدم بعيدًا عن الأطراف.

وتعتبر اليدين من أكثر أعضاء الجسم عرضة لقضمة الصقيع؛ لذا نذكر لكم بعض الطرق التي تساعدك في تدفئة يديك في الطقس البارد، وفقا لموقع "wikihow".

- زيادة الدورة الدموية:

الطريقة الأكثر فعالية لتدفئة يديك هي ممارسة الرياضة، إذ يضخ الدم إلى العضلات والجلد، ما يؤدي إلى تدفئة جسمك بالكامل، أو القيام ببعض الأعمال المنزلية لتحريك جسمك.

تمارين القرفصاء أو القفز أو تمارين الأيروبيك الأخرى.

- ممارسة تمارين اليد:

إذ شعرت ببرودة في يديك، وكنت غير قادرًا على ممارسة الرياضة لزيادة معدل ضربات قلبك، فالحل الأمثل هو ممارسة ببعض تمارين اليدين والقدمين.

حرك أصابع يديك قدميك.

حرك يديك في دوائر.

اقبض يديك ثم حررهما، وكذلك شد قدميك وإرخائها.

- تدليك يديك وذراعيك:

طريقة أخرى لجعل الدم يتدفق إلى يديك مرة أخرى هو التدليك، خاصة في أشهر الشتاء عندما يجف الجلد، لذا يجب تدليك جلد ذراعيك ومعصميك ويديك بالزيت أو الكريم.

لا تنس أن تدلك ما بين أصابعك وأطراف أصابعك.

- الإقلاع عن التدخين والكافيين:

كلاهما يتسببان في انقباض أو تضييق الأوعية الدموية، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من تدفق الدم إلى يديك، فسوف تصاب بالبرودة.

- ارتداء أكثر من طبقة:

في الطقس البارد، يفضل ارتداء طبقة من الملابس أساسية وطبقة عازلة وطبقة خارجية تحمي من الرياح والأمطار.

- ارتداء ملابس فضفاضة:

يمكن للملابس الضيقة والجوارب وحتى الملابس الداخلية أن تضيّق الأوعية الدموية، وبالتالي يصبح من الصعب على الدورة الدموية أن تتدفق، ما يتسبب في برودة يديك، لذا ارتدِ ملابس فضفاضة مريحة وتوفر لك حرية الحركة.

- قفازات للتدفئة:

حافظ على حماية يديك من البرد بقفازات خامتها مناسبة للتدفئة وفضفاضة، لذلك ارتدى قفازات تغطي معصميك أيضًا، لأن هذا الجزء معرض لأن يفقدك الكثير من الحرارة.

ضع يديك في جيوبك إذا لم تكن معك قفازات، أو ضعهما داخل الجاكيت لإبعادهما عن الهواء.

- تناول الزنجبيل:

الزنجبيل من الأطعمة المولدة للحرارة، لذا يساعد كوب ساخن منه على تدفئة جسمك بالكامل، بما في ذلك يديك، كما أن حمل الكوب الدافئ بيديك بالتأكيد سيعيد لها بعض الحيوية.

- استخدام الماء الدافئ:

يمكنك وضع يديك تحت ماء دافئ جاري، أو ملء وعاء بالماء الدافئ ووضع يديك وستشعر بدفء كافٍ.

- انفخ على يديك وافركهما معًا:

يساعد الهواء الساخن من رئتيك على تسخين يديك، لذا قم بتقويس يديك حتى يمكنهما الاحتفاظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة، ثم افرك يديك بسرعة لتوزيع الدفء على ظهر كفيك.

- تجنب الكحول:

يتسبب الكحول في تمدد الأوعية الدموية في جلدك، ما يسحب الدم بعيدًا عن أعضائك الحيوية ونحو أطرافك.