أسعار شوبينج النجوم.. ياسمين صبري الأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق النجوم والنجمات بإطلالات مميزة عادة لخطف الأنظار، نستعرض أبرز الإطلالات خلال هذا الأسبوع وأسعارها.

- نانسي عجرم

تألقت الفنانة نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة أنيقة، بفستان من تصميم دار أليكسندر فوتيه ALEXANDRE VAUTHIER، باللون الأبيض وبفتحة جانبية طويلة، ويصل سعره إلى 2717 دولار، أي ما يعادل 42 و600 جنيه.

- روبي

أحيت الفنانة روبي حفل رأس السنة بفستان قصير باللون الأسود، برقبة مطرزة، من تصميم ديفيد كوما، ويصل سعره إلى 1996 دولار، أي ما يعادل 31 ألف جنيه تقريبا.

- ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها، والفستان من alexandre vauthier، ويصل سعره إلى 2,713 ألف دولار، أي 42.59 ألف جنيه مصري