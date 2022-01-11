الامارات | ضبط رجل أعمال يخبئ الملايين في خزان مياه.. والشرطة تصادرها مع 3 كيلو ذهب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رجل أعمال يخبئ الملايين في خزان مياه.. والشرطة تصادرها مع 3 كيلو ذهب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داهمت دائرة ضريبة الدخل الهندية منزل وممتلكات رجل الأعمال الذي يبيع الخمور شانكار راي، وعائلته يوم الجمعة الماضي، وصادرت 80 مليون روبية نقدًا و3 كيلوغرامات من الذهب.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم ضبط الأوراق النقدية مخبأة في كيس محفوظ في خزان مياه تحت الأرض.

وظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولو الضرايب وهم يجففون الأموال بمساعدة مكواة ومجفف شعر.

وقال مفوض دائرة ضريبة الدخل مونمون شارما، بعد انتهاء العملية: "انتهت المداهمة وسيستمر التحقيق على أساس الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من عائلة راي. سيقوم القسم الآن بالتحقيق في الوثائق التي تم الاستيلاء عليها والممتلكات غير المسجلة. لذا ، علينا انتظار الرقم النهائي ".

واستمرت المداهمة، التي بدأت في السادسة من صباح يوم الخميس، على مدى 39 ساعة. داهم مسؤولو الضرائب أكثر من عشرة أماكن تابعة لعائلة شانكار راي.

رجل الأعمال شانكار راي هو زعيم حزب المؤتمر ورئيس سابق للبلدية، بينما شقيقه كمال راي هو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا وكان نائب رئيس البلدية.

وقال مونموم شارما: "إلى جانب تجارة الخمور ، تمتلك عائلة راي أيضًا نشاطًا إقراضًا للمال إلى جانب النقل والفنادق والحانات ومحطة بنزين".

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