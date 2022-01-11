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طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.. وصفة شهية داخل المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش واحد من الأطباق التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على السفرة المصرية، إذ تتعدد طرق تحضيره المختلفة والتي من بينها تقديمه باللحم المفروم، وحسب وصفة الشيف شربيني ببرنامجه «الشيف» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، نقدم لكي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

مقادير جلاش باللحمة المفرومة

جلاش 

لحم مفروم

بصل  

ثوم  

بهارات  

بيض  

لبن  

زيت  

كزبرة خضراء  

ملح – فلفل  

طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة

افرمي باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم.

ضعي البصل في الزيت ثم أضيفي اللحم المفروم والبهارات واتركيها حتى تصبح بنية اللون.

أضيفي مكعبات الفلفل الألوان وقلبيها جيدا.

قطعي الكزبرة الخضراء وأضيفيها للحم.

افردي الجلاش في صينية مدهونة بالزيت.

ثم ضعي الحشو وأغلقيها بمزيد من الرقائق ثم ادهنيها جيدًا.

اخلطي البيض واللبن وأضيفيه للجلاش واستخدمي السكينة لتقطيعه مربعات متساوية.

أدخليه فرنا ساخنا لينضج ثم قدميه.

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أصابع الجلاش باللحمة المفرومة 

مقادير أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

جلاش  

لحمة مفرومة  

بصل  

ثوم بودرة  

بصل بودرة  

كزبرة ناشفة  

بهارات مشكلة  

جوزة الطيب  

كرفس  

كرات  

جزر مبشور  

زبدة  

جبنة موتزاريلا  

بيض  

لبن  

ملح وفلفل   

طريقة تحضير أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

تعصج اللحمة المفرومة مع البصل والثوم وزبدة.

يضاف البصل والثوم والبودرة وكزبرة ناشفة.

يضاف الكرات والكرفس والجزر ويتبل بالملح والفلفل.

في وعاء آخر تذوب الزبدة ثم يدهن بها الجلاش وبين طبقاته.

تضاف اللحمة المفرومة المعصجة ثم طبقة من الجبنة الموتزاريلا.

ثم تلف على شكل رول وتدهن بالزبدة.

ثم يخفق البيض مع اللبن ثم يضاف رشة من الفلفل الأسود.

ثم يضاف البيض واللبن ويدخل الفرن حتى تمام النضج.

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جلاش دجاج

مقادير جلاش دجاج

جلاش  

دجاج مفروم  

مشروم  

ملح - فلفل  

زعتر  

جوزة الطيب  

بصل – ثوم  

جزر  

زيت   

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طريقة تحضير جلاش دجاج

باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات.

ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب.

أضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج.

أضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة.

استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضع أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت.

ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرنا ساخنا حتى يحمر ثم قدميه.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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