المياه المناسبة لغسل الوجه في الشتاء: ابعدي عن الساخنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حيرة كبيرة تنتاب الكثير من النساء في فصل الشتاء خلال غسل وجههن بالماء، للاختيار ما بين الماء البارد والساخن والفاتر لحماية البشرة.

الماء المناسب لغسل الوجه

الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، شرحت لـ«هن» أفضل درجة حرارة للماء لغسل بها الوجه أو اليدين أو الاستحمام بها في فصل الشتاء، وهي الماء الفاتر الغزير.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية أنه يجب استخدام المياه الفاترة لأنه في فصل الشتاء يزيد جفاف الجلد ويحدث درجة من تشققات الجلد التي تؤثر على طبقة حماية البشرة: «ربنا إدانا حماية للبشرة اللي بتكون وقائية من أجل الوقاية من كافة الحاجات لسلامة الجلد سواء من المياه أو التراب أو الغبار والميكروبات المختلفة أوالفيروسات».

ووصفت إيمان أهمية طبقة حماية الجلد وكيف تعطي حماية من أي شيء: «مثلا إزاي بتحمي من المية بأن المفروض يبقى في موازنة بين نسبة المياه الموجودة داخل خلايا الجلد ودرجة رطوبة الجو وبيحصل خلل في حالة التوازن للمحافظة على الجلد وطبقة الحماية»، لذلك يجب استخدام الماء الفاتر الغزير الذي يمنع حدوث الاحتكاك الشديد بالجلد والابتعاد عن استخدام كريمات صنفرة في الشتاء لأنها تسبب ضررا للبشرة وسلامة طبقة الحماية.

المنظفات المناسبة لغسل الوجه

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية إلى أن المنظفات المناسبة لغسل الوجه هي الخفيفة على البشرة وليست القوية كون الأولى تحافظ على الطبقة الدهنية التي تمثل جزءًا هامًا جدا من طبقة الحماية للبشرة.

أضرار غسل الوجه بالمياه الساخنة

حذرت إيمان من غسل الوجه بمياه ساخنة لأنها تسرع من كل هذه المشاكل التي سبق ذكرها، وتزيد من إزالة الطبقة الدهنية وحدوث جفاف في الجلد والتشققات وتؤثر سلبيا على طبقة الحماية بالجلد فبالتالي يختل التوازن الموجودة داخل الخلايا وخارجها.