تناول وجبات المنزل.. كيف فقد شخص 42 كيلو من وزنه في 6 أشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لم يهتم الشاب الهندي موهيت كومار جوبتا، أبدًا بصحته أو مظهره، كان أقل وعيًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، ليبدأ وزنه يزداد تدريجيًا، ليتعرض للتنمر، ومن هنا قرر أن يفعل شيئًا حيال ذلك وأجرى تغييرات ضرورية في نمط الحياة.

في هذا التقرير نلقي الضوء على رحلة موهيت كومار جوبتا لفقدان الوزن، بعدما فقد 42 كيلوجراماً من وزنه في 6 شهور، وفقا لموقع timesofindia.

الاسم: موهيت كومار جوبتا

المهنة: طالب

العمر: 20 سنة

أعلى وزن مسجل: 114 كجم

الوزن المفقود: 42 كجم

المدة التي استغرقها لإنقاص الوزن: 6 أشهر

- نقطة التحول

يقول "موهيت": "كان هناك وقت لم أكن أهتم فيه بصحتي ووزني إلى أدنى درجة، اعتدت أن آكل دون أن أقلق من العواقب، لكن مع زيادة وزني، تشوه مظهري، وأيضا، أصبح أسلوب حياتي في حالة من الفوضى، بدأ الناس في توجيه تعليقات غير مرغوب فيها حول وزني، وهنا علمت أنني بحاجة إلى استعادة لياقتي، لذلك بدأت رحلة إنقاص وزني".

- النظام الغذائي المتبع

الوجبة الأولى في اليوم: تفاحة واحدة

الوجبة الثانية (الإفطار): الشوفان والبراعم و2 خبز بني مع 1 ملعقة من زبدة الفول السوداني.

الوجبة الثالثة: 1 كوب بابايا

الوجبة الرابعة (الغداء): بين الساعة 1:00 و2:00 ظهرًا ، والتي تشمل كوب صغير من اللبن الرائب.

الوجبة الخامسة: كوب شاي أخضر وبعض الحمص المحمص.

العشاء: كات يتبع صيامًا متقطعًا، ويفضل إكمال العشاء قبل الساعة 7:00 مساءً، والذي يتضمن طعامًا منخفض السعرات الحرارية جدًا مثل 4-5 شوفان، وخضروات مسلوقة، وكوب واحد من الحليب، وما إلى ذلك.

وجبة ما قبل التمرين: 1 تفاحة / 1 كوب قهوة سوداء

وجبة ما بعد التمرين: تناول وجبة غنية بالبروتين مثل 15 جرامًا من قطع الصويا في كل مرة.

الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية: تناول الفواكه واللوز والحمص والفول السوداني.

- نظام التمرين

في البداية، بدأ بتمارين الجري والتمارين البسيطة، والتي كنت من 3 إلى 4 مرات يوميًا لمدة ساعة واحدة لكل منها.

بعد شهرين، قام بزيادة مدة التمرين، مرتين يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع، 30 دقيقة من الجري المستمر مع أنواع مختلفة من تمارين القلب في الصباح، اعتاد أن يمارس تمارين القوة المختلفة يوميًا في المساء.

- أسرار اللياقة البدنية التي كشف عنها

"لقد حاولت أن أنحف مرات عديدة في الماضي؛ ومع ذلك، لم أنجح أبدًا، بعد الفشل عدة مرات، تعلمت الأسرار الأساسية الأربعة لتقليص الوزن، تتضمن هذه الأسرار التفاني وقوة الإرادة والصبر واتباع نظام غذائي صحي، على الرغم من أن الفهم أمر حيوي لفقدان الوزن، لا يمكنك تحقيق هذا الهدف دون امتلاك قوي للذات والتفاني، يجب أن تحافظ على نظام غذائي صحي ومغذي، بدلاً من الإفراط في تناول الطعام، شيء مهم آخر أثناء فقدان الوزن هو الاعتماد بنسبة 70٪ على النظام الغذائي و30٪ على التمارين الرياضية"، كما يقول موهيت.

- كيف تبقى متحمسًا لرحلة فقدان الوزن؟

يضيف: "الإجابة سهلة جدًا؛ إنها النتائج التي جعلتني أستمر، علاوة على ذلك، يبدو الأمر رائعًا بشكل كبير بمجرد أن يثني الأفراد عليك على فقدان وزنك، عندما أرى ملابسي القديمة، والتي كانت كبيرة جدًا بالنسبة لي، يمنحني ذلك الكثير من الثقة لأنني بدأت الآن في ارتداء ملابس أخي الأصغر".

- كيف أتأكد من أنني لا أفقد التركيز؟

ويكشف: "في حالتي، كلما شعرت بالضعف، استمعت للتو إلى جسدي، وتذكرت أن "المظهر مهم" وأدركت ما هو مطلوب، بمجرد أن أفعل ذلك، سترتفع مستويات طاقتي، وسأشعر بالحماس لتحقيق أهداف لياقتي".

- ما هي أصعب مرحلة مررت بها بسبب زيادة الوزن؟

"بالنسبة لي، كان تدني الثقة بالنفس التي كنت أمتلكها، لم يكن لي مطلقًا أن أحفز الروح لمحاولة القيام بالعديد من الأشياء حيث كنت أخشى أن يتم السخرية مني بقسوة بسبب ذلك، لم أنظر إلى المرآة لوقت طويل دون أن أشعر بالخجل، الآن، أقضي الكثير من الوقت أمام المرآة"، كما يشرح الطالب.

- ما هي التغييرات التي قمت بها في حياتك؟

"من أهم التغييرات الضرورية التي قمت بها خلال هذه الرحلة هو منع تناول كميات كبيرة من الطعام، لقد حسبت بدقة كميات الطعام الخاصة بي، إضصافة إلى تناول الطعام المطبوخ في المنزل فقط، كان التحدي الأكبر بالنسبة لي هو الإقلاع عن تناول الأطعمة الزيتية والسكر، تدريجيًا تغلبت على هذه العادة أيضًا، أخيرًا، اعتدت على تناول 6 إلى 7 وجبات يوميًا بدلاً من 3، كما قللت من تناول الكربوهيدرات".

- الدروس المستفادة من فقدان الوزن

"جسمنا قادر على إنجاز أعمال لا تصدق، لذا، تحلى ببعض الثقة، مع فقدان الدهون، بمجرد أن تنهار الأشياء من حولك وتتدهور حالتك العاطفية والنفسية، يجب أن تضطر إلى فعل شيء واحد لتغييرها، من الأمور البيولوجية أن هناك إطلاقًا للإندورفين (هرمونات الشعور بالسعادة)، والتي تساعد في تخفيف التوتر، يحتاج فقدان الوزن والعناية بجسمك إلى قدر معين من الانضباط؛ تأكد من الذهاب إلى الصالة الرياضية / التمرين هذا ما فعلته".