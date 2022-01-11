احذر: أطعمة ومشروبات تؤثر على خصوبتك عند الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

من المهم أن نفهم أن نظامنا الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا، فإن ما تأكله لا يزال يحتل المرتبة الأولى.

وهناك بعض الأطعمة تضر بجودة الحيوانات المنوية عند الرجل، وتلحق الضرر أيضًا بعددها، وفيما يلي بعض الأنواع التي يجب ألا تُكثر في تناولها، وذلك كما نقل موقع "timesofindia".

- الشاي بالنعناع

على الرغم من الفوائد الكثيرة للنعناع في شتى المجالات، ولكن إذا تم الإفراط في تناوله، يضر بخصوبة الرجل، وخاصة عدد وجود الحيوانات المنوية.

-اللحوم المصنعة

يُعتبر تناول اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج والهمبرجر من أكثر الأطعمة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على خصوبة الرجل، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الدم التي تؤدى إلى تقليل عددها، وبالتالي يقلل من فرصة الحمل لدى المرأة.

-الكافيين

تؤثر المشروبات التي تحتوي على الكافيين تأثيرا سلبيا على الرجل، وذلك لاحتوائها على الأملاح التي تؤدى إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي تؤدى إلى ضعف الخصوبة.

-الآيس كريم

من الأطعمة التي تحتوي على محسنات الطعم والمحليات التي تؤدى إلى الشعور بالتعب والارهاق، وبالتالي تؤدى إلى مشاكل الخصوبة.