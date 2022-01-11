لصحة أفضل.. اتبع هذه الطرق لتخزين الخبز حتى لا يفسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتاد كثير من ربات البيوت على شراء الخبز بكميات كبيرة وتركه دون تخزين مناسب، ما يعرضه للتلف والتعفن والرطوبة، وبالتالي الإصابة بالمرض.

ولتخزين الخبز لفترات طويلة والحفاظ عليه، ينصح باتباع هذه النصائح، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

وفقًا لتقرير نُشر في المجلة الرقمية، Kimberly Baker في جامعة كليمسون، تعمل درجة حرارة الثلاجة على تحويل النشا الموجود في الخبز إلى التبلور وفقدان الرطوبة، ما يساهم في جعل الخبز جافًا ذات نكهة غير مستحبة.

أين يجب أن تحفظ الخبز؟

قديما كان يتم تخزين الخبز المصنوع منزليًا يمكن في درجة حرارة الغرفة العادية بأفضل جودة إذا تم استخدامه في غضون 3- 5 أيام.

ومع ذلك، في حالة الخبز الذي يباع في المتجر، تكون الأمور صعبة، نظرًا لأن لديه تاريخ انتهاء صلاحية يتراوح من 5 إلى 7 أيام، وبالتالي، من الأفضل استهلاكه في إطار زمني معين.

ما أفضل الطرق لتخزين الخبز؟

- يُعد تخزين أرغفة الخبز في حاوية محكمة الإغلاق طريقة سهلة.

- يمكنك تجميده عن طريق لفه بغشاء بلاستيكي، مع التأكد من عدم وجود مساحة لدخول الهواء أو الرطوبة.

- هناك طريقة أخرى للحفاظ على الخبز طازجًا عن طريق لف الرغيف بلطف بغلاف بلاستيكي، ثم تغطيته بورق الألمنيوم، سيحافظ هذا أيضًا على نضارة وصلاحية الخبز.

- يساهم تبريد الخبز في الفريزر إلى الحفاظ عليه صالحا لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكن يُنصح بتناوله في غضون الإطار الزمني المحدد.

- يمكنك أيضًا الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة العادية واستهلاكه في غضون 2-3 أيام.