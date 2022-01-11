مصر تواجه نيجيريا اليوم.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفتتح منتخب مصر مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية ،2021 اليوم الثلاثاء، بمواجهة نيجيريا في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية، وتقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وتوقعت "عبير"، أن يفوز منتخب مصر على نظيره النيجيري في مباراة اليوم، شرط اجتهاد اللاعبين في الملعب.

ومن خلال التشكيل المتوقع للمنتخبين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم مصر ونيجيريا كالتالي:

- نجوم منتخب مصر:

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (برج القوس):

قد يكون لديه إصرار كبير وحماس وطاقة ونشاط ولياقة بدنية وحسن إدارة لمجهوده، وسرعة بديهة ويقظة مما يجعل ردود فعله سريعة أمام أي هجمات.

أحمد حجازي.. 25 يناير 1991 (برج الدلو):

رغم شعوره بالتوتر، قد يكون لديه حسن تصرف أمام المفاجآت، ويتمتع بيقظة ذهنية، ويتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق.

حمدي فتحي.. 29 سبتمبر 1994 (برج الميزان):

يخطط جيدا لكل خطوة ويحسن توجيه جهوده ويحقق مكاسب وقد يسجل أهدافا.

مصطفى محمد.. 28 نوفمبر 1997 (برج القوس):

قد يكون لديه إصرار كبير وحماس وطاقة ونشاط ولياقة بدنية وحسن إدارة لمجهوده، وسرعة بديهة ويقظة.

محمد صلاح.. 15 يونيو 1992 (برج الجوزاء):

طاقته ليست كبيرة، ومن المهم أن ينظم جهوده وألا يبدد طاقته، ومع ذلك فالحظ قد يساعده على استغلال الفرص لتسديد أهداف.

- نجوم منتخب نيجيريا:

مادوكا أوكوي.. 28 اغسطس 1999 (برج العذراء):

رغم شعوره بالتوتر.. قد يلعب بقوة ويستغل الفرص، ويثبت وجوده على أرض الملعب.

ويليام إيكونج.. 1 سبتمبر 1993 (برج العذراء):

رغم شعوره بالتوتر.. قد يلعب بقوة ويستغل الفرص ويثبت وجوده على أرض الملعب.

ويلفريد نديدي.. 16 ديسمبر 1996 (برج القوس):

قد يكون لديه إصرار كبير ونشاط وحسن إدارة لمجهوده، وسرعة بديهة ويقظة مما يجعل ردود فعله سريعة أمام أي مفاجآت.

أحمد موسى.. 14 اكتوبر 1992 (برج الميزان):

يخطط جيدا لكل خطوة ويحسن توجيه جهوده ويحقق مكاسب وقد يسجل أهدافا.

كيليتشي إيناتشو.. 3 أكتوبر 1996 (برج الميزان):

يخطط جيدا لكل خطوة ويحسن توجيه جهوده ويحقق مكاسب وقد يسجل أهدافا.