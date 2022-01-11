يحب الانتقام ومتردد.. تعرف على سلبيات مواليد برج الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعرف مواليد برج الميزان بالكثير من الصفات الإيجابية، ولكن هناك بعض العيوب التي يشتهر بها ومن أكثرها التردد.

وفي السطور نعرض لكم عيوب برج الميزان حسب علم الفلك والأبراج، وذلك وفقا لموقعي "timesofindia" و"elitedaily".

- خطف الأنظار

يحتاج أصحاب برج الميزان إلى الاهتمام وسينزعج إذا تم تجاهله، إنهم عرضة لاتخاذ قرارات متسرعة لمجرد أن يكونوا مركز الجذب وهذه السمة لا تخدمهم جيدًا، في بعض الأوقات يحتاج فيها الميزان حقًا إلى المساعدة، وقد يعتقد الآخرون أنها مجرد خدعة أخرى لجذب الانتباه.

-يحبون الانتقام لنفسهم

إذا آذيتهم بطريقة أو بأخرى، فمن الأفضل أن تبتعد عنهم، لأنهم لا يتركون حقهم أبداً ويحبون الانتقام.

-السيطرة

الميزان مهووس بالسيطرة، يحبون التحكم في حياة الآخرين وغالبًا ما يخبرونهم بما يجب عليهم فعله، ومع ذلك، إذا حاولت السيطرة عليهم فلن يسمحوا بذلك أبداً.

-مترددين

يشتهر مواليد برج لميزان بالتردد فهم لا يعرفون أن يتخذوا قرار دون أن يترددوا، يفكرون كثيراً قبل عمل أي شيء، وينتهي بهم الأمر في الحيرة.