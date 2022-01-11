تحذير عاجل من أطعمة الشارع: «بلاش كبدة وسجق كلوا بيتزا ومخبوزات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتمد كثيرون على الوجبات السريعة طوال بقائهم خارج المنزل، فأطباق الفول والفلافل التي تباع على العربيات الخشبية المنتشرة في الشوارع، من الأشياء الأساسية في الإفطار لدى الكثيرين خاصة الموظفين، أما وجبات الغداء، فيلجأ كثيرون إلى تناول الكشري وسندوتشات الحواوشي والكبدة والسجق، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّ هذه الأطعمة قد تتسبب في كثير من الأمراض، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في بعض الأحيان.

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحدّثن عن أضرار بعض أطعمة الشارع، وحددت بدائل يمكن اللجوء إليها لسد الجوع، إذ أكدت أنّ اللحوم الحمراء بوجه عام تتسبب في العديد من الأمراض، ويمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع واستبدالها بالبروتينات التي تفيد الجسم.

تحذير من الكشري

وحذّرت خبيرة التغذية في تصريحات خاصة لـ«هن»، من تناول «الكشري» خارج المنزل، لاحتوائه على العديد من المواد الحافظة وبعض الألوان التي تُضاف إلى الصلصلة، فضلا عن الزيوت الرديئة التي يُعاد استخدامها أكثر من مرة، وعدم مراعاة إجراءات السلامة الغذائية والتلوث.

ووجّهت شعير، نصيحة لربات المنازل فيما يخص اللحوم الحمراء، وتناول السجق والبرجر والسوسيس من الشارع، قائلةً: «بقول لست البيت اعمليها بنفسك، اشتري اللحوم من عند الجزار، لأن تناول الحاجات دي برا البيت بيأثر على الجهاز الهضمي وممكن يصيب الإنسان بأورام».

أخصائية تغذية تحذّر من الفلافل والفول المدمس والكشري

«الفول المدمس متشتريهوش من الشارع.. مبيتنقعش بالشكل الكافي».. نصيحة أخرى وجّهتها خبيرة التغذية لربات المنازل، مؤكدة أنّ الإكثار من تناول الفلافل والفول من الشارع أمر خطير على الصحة.

أطعمة مسموح بتناولها في الشارع

وعن الأطعمة المسموح بها من الشارع، قالت إنّه يمكن تناول الأطعمة المغلفة والمخبوزات المحشوة بالجبن، وكذا الفاكهة المغلفة، ومنتجات الألبان، وفيما يخص الوجبات السريعة، أشارت إلى أنّه يمكن تناول شرائح البيتزا المحشوة بالخضراوات والجبن ذات القطع الصغيرة مرة واحدة أسبوعيا، وتناول السلطة الخضراء فهي أقل ضررا من الدجاج وقليلة السعرات الحرارية.