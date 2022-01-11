«الوطن» في معرض المنتجات السيناوية بعد لقاء الرئيس بهم في منتدى الشباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشغولات يدوية سيناوية ذات ألوان زاهية، تجذب أنظار الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، تأخذهم في رحلة افتراضية عبر أعماق أرض الفيروز وثقافتها، وسط شنط وملابس ومفارش منقوشة تملأ أركان المعرض الذي يتوسط قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وقف العارضين لها في حالة بهجة اتضحت على ملامحهم فرحا بأول مشاركة لهم في هذا الحدث العالمي.

وسط المشغولات اليدوية والملابس المنقوشة بتراث سيناء، جاءت فتحية سليمان من شمال سيناء إلى جنوبها، للمشاركة في منتدى شباب العالم بعد أن تم دعوتهم للمشاركة في هذا الحدث لأول مرة، فرحين بالمشاركة لأول مرة في حدث عالمي وكبير زي ده، تقول في بداية حديثها لـ«الوطن».

السيدة السيناوية: شهادة الرئيس في شغلنا تاريخية

واعتبرت السيدة السيناوية مشاركتهم الأولى في منتدى شباب العالم ترويجا عالميا لمنتجاتهم: «الجنسيات كلها بتيجي تشوف شغلنا ومبهورة بالشغل اليدوي وقدرنا ننال إعجاب كل اللي شاف شغلنا الحمدلله».

اعتادت كريمة محمد، ابنة بئر العبد من شمال سيناء المشاركة في معرض تراثنا كل عام إلا أنها اعتبرت حضورها هذا العالم لأول مرة في منتدى شباب العالم خطوة مهمة لهم، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الخاص بهم.

كما عبرت السيدة السيناوية، عن سعادتها بلقاء الرئيس بهم والإشادة بمنتجاتهم التراثية، التي نفذتها بيدها، واعتبرته شهادة ثقة وجودة أبدية وتاريخية لما تفعله جاءت من الرئيس لتجبر بخاطرها وتدفعها إلى الأمام نحو عمل أكبر.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بعدد من الجلسات التي ستنطلق بالتوازي مع بعضها البعض في قاعات مختلفة، حيث تبدأ جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في القاعة الرئيسية، وبالتوازي معها يجري عمل «نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان»، بقاعة وادي النيل وقناة السويس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.