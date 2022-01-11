نصائح للأمهات عند الرضاعة الطبيعية.. استرخي وكوني صبورة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الرضاعة الطبيعية من الأشياء الرائعة التي تحظى بها الأم وطفلها، لكن هذا لا يعني أنّها أمر سهل على كل امرأة، فالأمر صعب في البداية على الأم والطفل، وما يصلح لإحدى النساء قد لا ينجح مع آخريا، إلا أنّ هناك بعض النصائح العامة التي يمكن بها مساعدة الأمهات الجدد على فهم الأساسيات، حسب موقع parents المتخصص في تقديم النصائح للأمهات والآباء بحسب متخصصين.

نصائح للأمهات عند الرضاعة الطبيعية

الاسترخاء

قد يكون الأمر صعب في بعض الأحيان، لكن الاسترخاء قد يجعل الرضاعة أسهل، اجلسي في مكان هادئ وكرسي مريح مع داعم للظهر، وإذا كان لديك طفل صغير أيضًا، فمن الجيد إبراز ما يشتت انتباهه مثل لعبة جديدة أو لعبة قديمة مفضلة، لمنحك الفرصة للاسترخاء بشكل صحيح أثناء الرضاعة الطبيعية.

كم مرة يجب أن أطعم طفلي؟

إذا كان طفلك يكتسب وزنًا ويبلّل 6 حفاضات أو أكثر يوميًا، فهو يحصل على ما يكفي من الطعام، حيث يتغذى الأطفال حديثي الولادة بشكل متكرر، لكن مع زيادة الوزن يبدأون في التغذية بشكل أقل، وستجدين طفلك في النهاية يرضع بشكل أقل لأنّه سيمضي فترات أطول بين الرضعات، إذا كان طفلك يتمتع بشهية كبيرة، فمن المهم لكِ الحصول على راحة منتظمة، وشرب الكثير من الماء، وتناول وجبات رئيسية وأخرى خفيفة ومنتظمة على مدار اليوم، للمساعدة في الحفاظ على إمدادات الحليب لـ الرضاعة الطبيعية.

كيفية وضع الطفل للرضاعة

- احضري طفلك دائمًا إلى ثديك، ولا تحضري ثديك لطفلك.

- أبقِ بطن طفلك على بطنك وإذا كان هناك أي ألم، يجب إعادة الإمساك بالطفل أو جربي وضع آخر.

وقت الرضاعة

من الطبيعي أن يختلف وقت التغذية، فقط تأكدي أنّ طفلك يرضع وهو على ثديك، وإذا حدث ونام أوقفي الرضاعة وأيقظيه ثم أعيدي إرضاعه مرة أخرى، وهناك تطبيقات متوفرة للرضاعة الطبيعية يمكنها مساعدتك لتحديد أوقات الرضاعة ونوع الثدي الذي يجب البدء به.

التغذية الليلية

عادةً ما يتغذى الأطفال ويعودون إلى الفراش في الليل أسرع من النهار.

كوني صبورة

ما قد يبدو صعبًا في البداية سيصبح أسهل بمرور الوقت، لذا لا يجب أن تثبط عزيمتك.

لا تدخني أو تشربي خلال الرضاعة

قد يقلل التدخين إدرار حليبك على طعمه، كما أنّ التدخين السلبي يزيد خطر الإصابة بـSIDS (متلازمة موت الرضع المفاجئ).