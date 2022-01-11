ثورة حقيقية.. تفاصيل أول عملية لزراعة قلب خنزير في جسم إنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في عملية فريدة من نوعها، ولأول مرة، أجرى جراحون أمريكيون عملية ناجحة، تمثلت في زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في إنسان، وفقا لما أعلنت عنه جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة nytimes، إن الرجل الذي تم زراعة قلب خنزير له، يبلغ من العمر 57 سنة، مصابًا بمرض في القلب يهدد حياته، وهو تطور رائد يمنح الأمل لمئات الآلاف من المرضى الذين يعانون من فشل في الأعضاء.

وتعتبر هذه العملية الناجحة هي الأولى لزرع قلب خنزير في إنسان.

وأجريت العملية التي استغرقت 8 ساعات في بالتيمور، وأصبح المريض "ديفيد بينيت" من ماريلاند في حالة جيدة، وفقًا للجراحين في المركز الطبي بجامعة ميريلاند.

وقالت كلية الطب في الجامعة، إن العملية الجراحية التي أجريت، أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون رفض فوري.

ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال الدكتور بارتلي جريفيث، مدير برنامج زراعة القلب في المركز الطبي، الذي أجرى العملية: "إن القلب الذي تم زراعته للمريض ينبض، ويعمل طبيعيًا، نشعر بسعادة غامرة، لكننا لا نعرف ما سيحدث غدًا، لم نقم بهذه العملية من قبل".

وعمل العلماء لتطوير الخنازير التي لن يرفض جسم الإنسان أعضائها، وقد تسارعت الأبحاث في العقد الماضي من خلال تقنيات جديدة لتحرير الجينات والاستنساخ.

تأتي عملية زرع القلب بعد أشهر من نجاح الجراحين في نيويورك في ربط كلية خنزير معدل وراثيا بشخص ميت دماغيا.

ويأمل الباحثون أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى دخول حقبة جديدة في الطب في المستقبل.

وقال أفراد الأسرة والأطباء إن "بينيت" قرر المقامرة بالعلاج التجريبي لأنه كان سيموت بدون قلب جديد، وكان قد استنفد العلاجات الأخرى وكان مريضًا جدًا بحيث لا يتأهل للحصول على قلب متبرع بشري.

وقال الخبراء إن المريض لا يزال متصلاً بجهاز تحويل مجرى القلب والرئة، والذي كان يبقيه على قيد الحياة قبل العملية، لكن هذا ليس بالأمر غير المعتاد بالنسبة لمتلقي زراعة قلب جديد.

يعمل القلب الجديد، ولكن تتم مراقبة بينيت عن كثب بحثًا عن علامات على أن جسده يرفض العضو الجديد، لكن الساعات الثماني والأربعين الأولى، وهي حرجة، مرت دون وقوع حوادث.

كما تتم مراقبته أيضًا بحثًا عن العدوى، بما في ذلك الفيروس الارتجاعي للخنازير، وهو فيروس خنزير قد ينتقل إلى البشر، على الرغم من أن الخطر يعتبر منخفضًا.

وقال بينيت قبل العملية: "إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه، أريد أن أعيش... إنه خياري الأخير".

وقال الجراح بارتلي غريفيث، الذي أجرى العملية: "قلت للمريض قبل العملية لا يمكننا أن نمنحك قلبًا بشريًا؛ أنت غير مؤهل، ولكن ربما يمكننا استخدام واحد من حيوان، خنزير، لم يتم القيام بذلك من قبل، لكننا نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

وأضاف الدكتور جريفيث: "لم أكن متأكداً من أنه يفهمني"

زرع Xenotransplantation ، وهي عملية تطعيم أو زرع أعضاء أو أنسجة من الحيوانات إلى البشر، لها تاريخ طويل. تعود جهود استخدام دم وجلد الحيوانات إلى مئات السنين.

في الستينيات من القرن الماضي، تم زرع كليتي الشمبانزي في بعض المرضى من البشر، لكن أطول عمر عاشه المتلقي كان تسعة أشهر.

في عام 1983، تم زرع قلب بابون في رضيع يعرف باسم Baby Fae، لكنها توفيت بعد 20 يومًا.

تقدم الخنازير مزايا في عمليات نقل الأعضاء، لأنها أسهل في التنشئة وتحقيق حجم الإنسان البالغ في ستة أشهر، تُزرع صمامات قلب الخنزير بشكل روتيني في البشر، وقد تلقى بعض مرضى السكري خلايا بنكرياس الخنازير، كما تم استخدام جلد الخنزير كطعم مؤقت لمرضى الحروق.

أسفرت تقنيتان جديدتان - التحرير الجيني والاستنساخ - عن أعضاء خنازير معدلة وراثيًا أقل احتمالًا أن يرفضها البشر، تم زرع قلوب الخنازير بنجاح في قرود البابون من قبل الدكتور محمد محي الدين، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة ميريلاند الذي أسس برنامج زرع القلب مع الدكتور غريفيث وهو مديره العلمي، لكن المخاوف المتعلقة بالسلامة والخوف من بدء استجابة مناعية خطيرة يمكن أن تهدد الحياة حالت دون استخدامها في البشر حتى وقت قريب.

القلب المزروع في بينيت، جاء من خنزير معدل وراثيا قدمته Revivicor ، شركة الطب التجديدي مقرها في بلاكسبيرج، فيرجينيا.

كان للخنزير 10 تعديلات وراثية، تم تعطيل أربعة جينات، بما في ذلك الجينات التي تكوِّد جزيئًا يسبب استجابة رفض بشرية عدوانية.

وقال الدكتور محمد محي الدين، الذي أجرى مع الدكتور جريفيث الكثير من الأبحاث التي سبقت عملية الزرع، تم تعطيل جين النمو أيضًا لمنع قلب الخنزير من الاستمرار في النمو بعد الزرع.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال ستة جينات بشرية في جينوم الخنزير المتبرع -تعديلات مصممة لجعل أعضاء الخنازير أكثر تحملاً لجهاز المناعة البشري.

استخدم الفريق عقارًا تجريبيًا جديدًا طوره الدكتور محيي الدين جزئيًا لتثبيط جهاز المناعة ومنع الرفض، كما استخدمت أيضًا جهازًا جديدًا للتروية للحفاظ على قلب الخنزير حتى الجراحة.

وعملت إدارة الغذاء والدواء بشكل مكثف في نهاية العام، وأخيراً منحت تصريحًا طارئًا لإجراء العملية ليلة رأس السنة الجديدة.