انهيار أرملة مهندس الدقهلية ضحية «غدر الصحاب»: «عايزه القاتل يتعدم» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«القصاص»، جملة رددتها «دعاء» أرملة مهندس الدقهلية، ضحية «غدر الصحاب»، فهي تدعو الله أن ينير بصيرة القاضي، ويكون الحكم رادعا ومرضيا من أول جلسة، خلال لقائها في بث مباشر مع كاميرا جريدة «الوطن»، قبل أولى جلسات محاكمة المتهم وصديق زوجها الذي قتله عمدا بسبب خلافات مالية.

تفاصيل تصريحات أرملة مهندس الدقهلية

وقالت أرملة مهندس الدقهلية، إنها تريد القصاص لزوجها: «ربنا يجيب لنا حقنا أنا وولادي»، فتلك هي المرة الأولى التي تدخل فيها دعاء إلى محكمة وجاءت بسبب قتل زوجها ما وضعها في حالة صدمة كبيرة، فحياتها تحطمت نهائيا منذ مقتل زوجها.

«القاضي لو شافني أنا وولادي متهنتش بحياتي غير 3 سنين، لو شاف الكوبري اللي رمى زوجي من عليه مش هيسمع دفاعه»، كلمات خرجت صادقة من زوجة مهندس الدقهلية والتي لم تطلب سوى العدل وانهارت تماما من البكاء، لكنها حاولت أن تتمالك نفسها خاصة مع وجود صغارها.

وتخشى الزوجة المكلومة من رؤية المتهم في القفص ولكنه المطلوب لتبرد نارها ولتستطيع أخذ حق زوجها منه كقاتل، فهي تريد له الإعدام.

آخر لحظات المهندس المقتول

«أحمد كان طبيعي جدا وبيضحك وبيهزر وكان مستنى صاحبه ومستني الفلوس اللي مكانتش جت وقلتله لو على فلوس الولادة هنتصرف ونجيبها بس تعالى بس، قالي هي فلوس الولادة بس ده في اكتر من كدة»، تلك كانت لحظاته الأخيرة مع زوجته التي ظلت معه حتى فصل هاتفه المحمول وتوفي بعدها بحوالي 60 دقيقة.

جريمة غدر الصحاب بالدقهلية

يذكر أن المهندس أحمد عاطف والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، قُتل غدرًا حيث ألقاه صديقه من أعلى كوبري جامعة المنصورة في النيل، وتأكد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة حيث كان يعلم أن صديقه لا يجيد السباحة، وألقاه بعد مطالبة المهندس أحمد المتكررة بضرورة إعادة المبلغ المالي الذي أعطاه إياه ويبلغ 80 ألف جنيها، حيث كانت زوجته على وشك الولادة.

واليوم هو أولى جلسات حاكمة المتهم أمام محكمة جنايات المنصورة بتهمة القتل العمد.