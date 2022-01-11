«فؤاد» أول فاشون موديل يعلم الفتيات طرق التصوير: «زي عارضات الأزياء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يضبط زاوية الكاميرا، يختار الوضعيات وطريقة التصوير بتمعن شديد، حتى يخلق فكرة للفتيات كنموذج يطبقنه في حياتهن ويصبحن مثل عارضات الأزياء والبلوجرز الشهيرات حول العالم، حتى أن الشاب العشريني فؤاد نعيم، الذي يدرس في كلية التجارة الإنجليزية، ومن سكان محافظة الإسكندرية، قام بتعليم الفتيات المحجبات منهن وغير المحجبات أصول التصوير.

في أقل من 15 دقيقة، يستطع فؤاد نعيم، ابتكار طرق مختلفة في التصوير، تستخدمها الفتيات خلال التصوير الفوتوغرافي دون الحاجة لتقليد عارضات الأزياء وصانعات المحتوى، بل يمكنهن التفوق عليهن، ليصبح أول «فاشون موديل» من الشباب الذين يطوعون موهبتهم الفوتوغرافية لخدمة مختلف الفتيات.

وروى فؤاد نعيم، أول فاشون موديل في مصر، كواليس حكاياته مع التصوير وقصته مع السوشيال ميديا التي جعلته واحدا من النجوم الذين ذاع صيتهم خلال الفترة الماضية، خلال حديثه لـ«الوطن».

أفكار للمنقبات وذوي القدرات الخاصة

«بدأت من شهر أبريل 2021، وحبيت أخلي البنات يعرفوا يتصوروا وتطلع الصور زي النجمات وعارضات الأزياء»، هكذا بدأ الشاب العشريني وأول فاشون موديل في مصر، حديثه عن قصته مع التصوير، قائلاً: «بدأت بفيديوهات للشباب، واتطلب مني للبنات وقولت أخوض التجربة، ومع أول فيديو لقيت تفاعل كبير، وبالفعل عملت فيديوهات أكتر للفتيات بجميع الأشكال للمحجبات وغير المحجبات، وللمنقبات واتطلب مني أفكار لذوي القدرات الخاصة أيضا».

طوع «فؤاد» موهبته وحبه للكاميرا والتصوير لخدمة الكثيرين خاصة الفتيات: «من زمان وأنا بحب التصوير وبعرف أتصور، وعملت فيديوهات للبنات المحجبات بأشكال مختلفة، بفساتين وفي وضعيات بالشنطة وأخرى أثناء الجلوس وبالنظارة الشمسية والسلفي، وللفتاة القصيرة والطويلة، كُل على حسب الهيئة والشكل».

يتمنى الشاب العشريني، أن يصبح أنجح «فاشون موديل»، وأن يمتلك متجرا خاصا به.