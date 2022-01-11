أعراض نقص فيتامين د وعلاقته بصعوبة النوم.. يسبب ضيق التنفس

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجسم بحاجة مستمرة لمجموعة من المعادن والفيتامينات، وأكثرها أهمية فيتامين د، الذي يتوفر في العديد من الأطعمة والأغذية الطبيعية، ويلعب دورا مهما في العديد من الوظائف الحيوية للأعضاء، فنقصه يؤدي للكثير من المشكلات، وينتج عنها مجموعة من الأعراض بعضها يظهر أثناء النوم، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز أعراض نقصان فيتامين «د» وفقا للموقع الأمريكي insider.

أعراض نقص فيتامين د

نقص فيتامين د له العديد من السلبيات على صحة وسلامة الجسم، فغيابه في بعض الأحيان يؤدي لارتفاع ضغط الدم، وحدوث بعض الاضطرابات في الجهاز المناعي، ويؤثر بشكل كبير على المرضى من كبار السن.

حدوث اضطرابات في النوم

وفقا لأحدث الدراسات ارتبط نقص فيتامين د ارتباطا وثيقا بحدوث تغيرات في ساعات النوم، والشعور بعدم الارتياح أثناء الخلود في النوم، والسبب في ذلك أنّ نقصانه يزيد حدوث التهاب اللوزتين والأنف التي تجعل التنفس صعب بعض الشيء خاصة في فترات النوم.

شعور بإرهاق وتعب عام وآلام مبرحة في العضلات، وحدوث تغير في المزاج بشكل ملحوظ دون أدنى سبب، جميعها أعراض تدل على نقص فيتامين د.

السمنة المفرطة علامة قوية على نقص فيتامين د، والسبب في ذلك أنّ الخلايا الدهنية في الجسم تمنع إفراز فيتامين د.

مصادر فيتامين د

تعرض الشخص لأشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة تتراوح بين 15 - 20 دقيقة، لمدة 3 أيام في الأسبوع.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب ومشتقاته والمكسرات والبيض.

الأسماك ومنها التونة والسلمون والسردين.

خبيرة تغذية توضح أهمية فيتامين د وعلاقته بالأرق

الدكتورة وخبيرة التغذية مروة شعير، قالت لـ«هن»، إنّ نقص فيتامين د له العديد من الأعراض، أبرزها «هشاشة عظام، أمراض التهاب المفاصل، زيادة الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وزيادة في الوزن»، حيث يعاني الكثيرون من عدم القدرة على فقدان الوزن بسبب نقصان فيتامين د، والشعور بالخمول والكسل وتساقط الشعر.

وأكدت شعير، أنّ نقص فيتامين د يسبب شعورا بالأرق، وبالتالي ينتج عنه صعوبة في النوم بشكل متواصل، ويظل الشخص يعاني من النوم المتقطع.