حكاية فؤاد المهندس مع وجبة تسببت في دخوله المستشفى: 6 كيلو لحمة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مقطع فيديو من الزمن الجميل وحوار كوميدي وطريف جمع بين الفنانين الراحلين عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس، على خشبة أحد المسارح أثناء الكواليس، وهما يتحدثان عن عشقهما الكبير للطعام وما يفضله كل منهما على المائدة، والذي تداوله الرواد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان: «انت وصاحبك لما تتكلموا عن الدايت، صريخ ضحك مع فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي».

بدأ الفنان فؤاد المهندس، يتحدث عن العادات الذي يقدم عليها كل مساء وخاصة في الوقت المتاخر من الليل، إذ يفضل تناول مكرونة بالبشاميل في الرابعة والنصف فجرا، وسط ذهول على ملامح الفنان عبدالمنعم مدبولي، الذي قال:«الطواجن بطلت ولا ايه..بتعمل ايه يا فؤاد»، ليرد عليه الأستاذ قائلًا: «الطفاسة قلت خالص عن الأول، الطواجن بطلت، دلوقتي في حاجات تانية زي الفتة والأرز المعمر، صينية مكرونة بالبشاميل الساعة 4 ونصف الصبح، إن شاء الله حته صغننة كدة، بس هو الأكل جميل».

«افتح نفسي واوصف لي المائدة يا فؤاد»، هكذا علق الفنان عبدالمنعم مدبولي، على روتين الفنان فؤاد المهندس اليومي في الأكل، ليرد على سؤاله وهو يبتسم، واصفا إياها: «المائدة عبارة عن صينية مكرونة بالبشاميل أو مكرونة لسان عصفور بالموزة جوه في الفرن، سلطات وطرشي بلدي من اللي هو، ومية الدقة، في حالة زي دي الواحد بيتهيأله إنه هيلبس مايوه وينط جوه سلطانية الطرشي».

حكاية ذهاب فؤاد المهندس للمستشفى بسبب شراهة الأكل

ومن جانبه علق الطبيب الخاص بالفنان فؤاد المهندس، على حبه الشديد للطعام، متحدثا عن موقف طريف حدث بينهما، إذ قال إن الأستاذ غير ملتزم تماما وهو شديد الحب للطعام وبخاصة اللحوم، وفيما يخص الموقف قال: «بعد سنة من خروجه من المعهد، كل أكله جامدة أوي، وحس بتعب وخد بعضه الساعة 4 الصبح وراح معهد القلب، ولما روحت الصبح قولتله مالك يا فؤاد، قالي أنا تعبان وعملنا له فحوصات ورسم قلب وتحليل وكله كان سليم».

وتابع الطبيب الخاص به، ساردًا الموقف الطريف، إذ قال:«قولتله عملت ايه امبارح، هل انفعلت أو اتعصبت، قالي لا، ده أنا كنت مبسوط أوي وسعيد وباكل، ذُهلت لما قالي كلت طاجن فتة وكمية من اللحمة لا تقل عن 6 كيلو، اكتشفت إنها مشكلة تُخمة، وكتبت له على ورقة خروج لسوء السلوك، غير ملتزم وبيحب الأكل أوي».