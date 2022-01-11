سبب لها مشاكل في التنفس.. أسترالية تتعرض لأزمة صحية بعد حقنها «الفيلر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة عاشت خلالها فتاة عشرينية وقررت التخلص منها مؤخرًا، بعد أن تسببت لها في الشعور بأزمة كبيرة في شفتيها، التي كانت قامت بحقنها بمادة الفيلر، ومن ثم أصبح حجمها أكبر بـ 20 ضعفًا عن طبيعتها، فضلًا عن تغير شكلها 180 درجة.

إزالة الفتاة للفيلر من شفتيها

كشفت الفتاة الأسترالية دانييلا بولتون، صاحبة الـ24 عامًا، أنها كانت خططت الشهر الماضي حقن شفتيها بـ0.5 مل من مادة الفيلر، كالقيام بجانب تجميلي في تغيير مظهرها، وما إن قررت القيام بالأمر خلال الآونة الأخيرة حتى قامت إزالة تلك المادة والعودة إلى طبيعتها مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقبل أن تقوم «دانييلا» بإزالة الحشو مرة أخرى، أجرت اختبار للتأكد من أنها لن تعاني من حساسية ضد مادة «الهيالورونيداز» وهو عبارة عن إنزيم يذيب الحشو، قائلة: «لم أفكر في أي شيء، فقط كانت رغبتي في إزالة الحشو بعد تغير ملامحي».

وتابعت الفتاة العشرينية موضحة خلال تصريحاتها: «لقد حصلت على الحقن في شفتي، لقد كبرتا بسرعة كبيرة، فكان من المفترض أن تصبحا أكبر حجمًا لكن ليس إلى هذا الحد، حيث أخبرتني خبيرة التجميل بأن شفتاي ستتوقفان عن التورم في غضون ساعة أو نحو ذلك، وما إن غادرت صالون التجميل، وكان شفتاي تكبر وتتورم مع كل دقيقة، حتى أصبح حجمها أكبر من المعتاد 20 مرة، فكان الأمر مخيفًا للغاية، لقد أصبت بصدمة كبيرة لأنني لم أر شفتي بهذا الحجم من قبل».

كان أول شيء فعلته «دانييلا» عندما عادت إلى منزلها في مدينة إدنبرة الأسترالية هو الاتصال بخبيرة التجميل، وأخبرتها بأن الأمر مخيف وأنها بدأت تواجه مشكلة في التنفس، «كانت شفتي كبيرة حقًا وبدأت أشعر بتوعك قليلًا أيضًا، كنت أشعر بالحر الشديد وصعوبة في التنفس».

وبعد أن هرعت الفتاة العشرينية إلى المستشفى، تم إعطاؤها ثمانية أقراص ستيرويد، مما قلل من التورم في غضون نصف ساعة.