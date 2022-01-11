اعرف السر.. لهذه الأسباب تغرد الطيور وتصدر أصواتا في الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل سبق لك واستيقظت فجأة وأنت نائم على صوت تغريد الطيور ليلا؟ فالأصوات التي يصدرونها هي وسيلة للتواصل ولتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم، وهناك عديد من الأسباب الأخرى التي تجعل الطيور تصدر أصواتا عالية وتغرد في الليل، حسب ما ذكر موقع "birdsandwild".

- حماية أراضيها:

الطيور حريصة جدًا على أراضيها التي توفر لها المأوي والطعام والماء، لذا كان طائر آخر يحاول الدخول في أراضيها، فتصدر كثير من الضوضاء في محاولة إبعاده.

- البحث عن الرفاق:

التغريد والغناء جزء من طقوس معظم الطيور للعثور على رفيق، يكون فصل الربيع صاخبًا مع أصوات الطيور في الليل، وذلك لأنه موسم التكاثر الرئيسي.

يغني الذكور لجذب انتباه الطيور الإناث.

- الطعام:

إذا كان هناك عدد قليل من الطيور حول مصدر غذاء جديد ومثير، فإنهم يميلون إلى الزقزقة والشجار عند قتال بعضهم البعض من أجل الطعام.

- الخطر:

عندما تكون الطيور في خطر فإنها تصبح صاخبة للغاية، كما يمكن أن يساعد هذا أيضًا في حماية الطيور الأخرى في المنطقة من خلال تنبيههم إلى الخطر المحتمل.

- طيور رضع:

إنهم بحاجة إلى رعاية مستمرة من والديهم، مثلما يبكي طفل بشري، سوف تغرد الطيور الصغيرة لتخبر والديهم أنهم بحاجة إلى العناية بهم، فضلا عن أنها تسمح للآباء بمعرفة أنهم بحاجة إلى العودة إلى العش.

- ممارسة الغناء:

ممارسة الغناء هي مهارة اجتماعية مهمة للطيور الصغيرة، حيث تحاول تقليد الأغاني أو الزقزقة التي تسمعها من والديها، سيساعدهم ذلك على التواصل مع الطيور الأخرى.