رسالة من استشاري نفسي لأسرة وائل الإبراشي: لا تتركوا ابنته بمفردها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانهيار والصدمة تعيشها «جيلان» ابنة الإعلامي وائل الإبراشي بعد خبر وفاة والدها، وكشفت ذلك والدتها السيدة سحر الإبراشي، خلال الظهور الأول لها في بث مباشر مع «الوطن».

وذكرت «سحر» أن ابنتها لم تحضر جنازة الراحل وائل الإبراشي، نظرا لخضوعها لامتحانات، واستقرارها داخل المنزل برفقة أسرة إحدى صديقاتها حيث تواصلت معهم بعد معرفة خبر الوفاة: «هي كانت لسة راجعة من الامتحان.. وأنا لما عرفت الخبر كلمت ناس صحابنا قلت لهم يقعدوا معاها ومكانتش لسه عارفة وصدمة بنت عندها 15 سنة عرفت والدها مات».

الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية يقدم من خلال «الوطن» روشتة التعامل مع «جيلان» في ظل هذه الظروف الصعبة، موضحا أن خبر وفاة والدها بالطبع سيأثر على الامتحانات وخاصة أنها الابنة الوحيدة له: «وكانت بقالها فترة طويلة شايفة والدها تعبان فالقوة النفسية بتاعت البنت مبتتحملش كل الصدمة الشديدة دي».

الدعم النفسي

ونصح «هاني» أن على المحيطين بـ«جيلان»، تقديم لها كل الدعم النفسي، سواء من والدتها أو الأقارب أو أصدقائها، ويكون هناك مساندة واحتواء كبير جدا هذه الفترة: «لازم يساعدوا البنت أنها تقدر تنفس وتطلع كل اللي جواها وأكيد طبعا الإدارة في المدرسة تقف جنبها واللي هو تدخل تحل اللي تحله ده مش وقت درجات أو جابت كام».

البعد عن الأمور السلبية

وأكد استشاري الصحة النفسية أنه لابد عدم ترك جيلان وائل الإبراشي بمفردها فترات طويلة حتى لا تفكر بطريقة سلبية، والحديث معها بشكل دائم: «لازم نطلعها من الحالة وننزل معاها ونخرج ونتكلم ونبعدها عن كل الحاجات السلبية اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا، ونوريها حب الناس لوالدها والناس كلها حزينة وتشوف نماذج إيجابية بتفرق جدا وتعمل دعم نفسي، لحين تجاوز هذه الفترة بأمان وهدوء، ويجب على المحيطين بها تحمل تقلباتها المزاجية بسبب الضغط النفسي».