استوحي إطلالتك الشتوية 2022 من أزياء النجمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يرتبط الشتاء دائما بالملابس التي تجمع بين الدفء والأناقة، نستعرض أبرز إطلالات النجمات في شتاء 2022 والتي تساعدك لاختيار إطلالة مميزة.

- هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت pump قصير باللون الأورنج، وبنطلون جينز وشنطة كروس حول الخصر.

- ليلى أحمد زاهر

واختار ليلى أحمد زاهر أيضا الجاكيت الـ pump لشتاء 2022، حيث شاركت متابعيها صورة بجاكيت بنفس الصيحة باللون الأسود.

- مايا دياب

اختارت الفنانة مايا دياب إطلالة شتوية كلاسيكية دافئة، واختارت الفرو لإضفاء شياكة لإطلالتها، ونشرت على إنستجرام صور مرتدية فستان سواريه يعلوه فرو باللون البني الغامق.

- ياسمين صبري

اعتمدت الفنانة ياسمين صبري البالطو الطويل الفرو، حيث شاركت متابعيها على إنستجرام إطلالتها الأنيقة، ظهرت مرتدية فستان سوارية طويل بأكمام طويلة يعلوه بالطو طويل من الفرو.

وتألقت أيضا ياسمين بإطلالة شتوية كاجوال على إنستجرام معتمدة صيحة البوت الطويل الجلد.

- سمية الخشاب

اختارت الفنانة سمية الخشاب أثناء ظهورها بإحدى البرامج إطلالة شتوية كلاسيكية، مرتدية فستان بليزر قصير باللون الأسود اللامع بأكمام طويلة، وشراب نيون أسود وبوت طويل جلد بنفس لون الفستان.

- غادة عادل

تألقت الفنانة غادة عادل في أحدث جلسات التصوير لها بإحدى المجلات بفستان قصير منفوش بألوان ونقوش عند منطقة الصدر يتوسطه جلد باللون الأسود عند منطقة الخصر يبرز رشاقتها، واعتمدت أيضا صيحة البوت الجلد الطويل ليصل فوق الركبة.